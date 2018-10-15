В школе на Невском нашли носителей норовируса. Младшие классы уходят на карантин

Младшие классы 207-й школы в центре Петербурга уйдут на карантин до конца недели. Школьники заболели из-за норовируса.

Как рассказали «Фонтанке» 15 октября в образовательном учреждении, пока на руках у руководства предписания отправить детей по домам нет, но это вопрос времени. С 16-го числа и вплоть до пятницы, 19 октября, младшеклассники уйдут на карантин. Среди учеников были найдены носители норовируса, это двое братьев, которые сейчас находятся в больнице с острой кишечной инфекцией.

Как ранее писала «Фонтанка», школу после жалоб на недомогание нескольких учеников проверял Роспотребнадзор. По информации ведомства, другие дети за медицинской помощью не обращались.