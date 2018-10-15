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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
16.10.2018 12:00
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Российский Форекс: публичный тест-драйв

Этой осенью финансовый журналист Ян Арт в партнёрстве с «Телетрейд Групп» беспрецедентно открыто торгует на рынке Форекс — публично и в прямом эфире

Российский Форекс: публичный тест-драйв

фото предоставлено ООО «Телетрейд групп»/Ян Арт

Рынок Форекс не оставляет равнодушным никого. Одни ругают его последними словами, сравнивают с казино и утверждают, что частному лицу на нём делать просто нечего. Оппоненты, в свою очередь, апеллируют к масштабам рынка, его ликвидности и доступности, заявляя, что заработать на Форексе более чем реально.

Форекс-трейдинг пришёл в Россию ещё в 90-х, но регулируемым стал лишь недавно. Законодателям и надзорным органам ещё есть над чем поработать, но уже налицо колоссальный прогресс. Наконец-то в нашей стране можно абсолютно легально торговать на Форексе, зная, что существует надзор Центробанка, защита прав клиента и даже взаимное страхование дилеров. Больше никаких финансовых «джунглей», где каждый за себя и всё держится чуть ли не на честном слове.

Естественно, у людей возник интерес: хорошо, раз уж у нас теперь всё цивилизованно и можно не бояться жульничества, то насколько Форекс хорош именно как финансовый рынок? Действительно ли там зарабатывают только банки, хедж-фонды и корпорации? Или частное лицо тоже может присоединиться к этому празднику жизни? Российский Форекс нашим согражданам в новинку, поэтому в основном по-прежнему муссируются древние мифы, родом чуть ли не из 90-х. Безжалостная статистика подтверждает: частному лицу действительно нечего делать на Форексе, но только если у человека шалят нервы. А вот людям со здоровой психикой торговать можно. Но осторожно.

У эксперимента есть точная дата начала, но нет даты окончания. Собственно, нет даже планов — когда заканчивать. Зато есть надежда, что продлится это всё долго. Возможно, несколько лет, кто знает! Вводные просты и понятны: есть Ян Арт, финансовый журналист, достаточно опытный трейдер. Есть платформа TeleTrade Россия. И есть российская юрисдикция. Вот в ней и будет происходить торговля.

фото предоставлено ООО «Телетрейд групп»
фото предоставлено ООО «Телетрейд групп»

Грамотный инвестор не будет класть все яйца в одну корзину. Здравый смысл диктует следующий формат эксперимента: одна треть денег будет направлена на фондовый рынок (акции и облигации), вторая — на внебиржевой, и третья — на валютный рынок Форекс. 

Спокойно, без шума и пыли расскажем про всё важное: как подготовиться к торговле теоретически и практически, как непосредственно работать с торговой платформой,  как не потерять голову от хорошей прибыли, как пережить убытки и прочее, и прочее — в блоге Яна Арта. 

У проекта две цели: локальная и, скажем так, глобальная. Естественно, мы хотим заработать денег. Это локальная, малая цель. Большая, глобальная цель другая. Мы хотим показать, что финансовые рынки, форекс-трейдинг, частные инвестиции — всё это про нас, обычных людей. А не только про олигархов с обложек журналов или лощёных западных топ-менеджеров. Можно быть нормальным россиянином, растить детей, ходить на работу, отдыхать на даче — и при этом успешно управлять своими капиталами (ну и что, что не огромными!) и реально создавать «финансовую подушку безопасности». Деньги к деньгам — девиз, который нам нравится. Проверим, как это работает в наших реалиях.

Общество с ограниченной ответственностью «Телетрейд Групп»

Лицензия №045-13980-020000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности Forex дилера от 12.05.16. Является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, Ассоциации Forex-дилеров: http://sroafd.ru

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны

 

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