В крови самарского футболиста Тигиева не обнаружили алкоголя и запрещенных веществ
Стали известны результаты медицинского освидетельствования футболиста «Крыльев Советов» Георгия Тигиева. Как сообщает пресс-служба самарской команды, в крови спортсмена не обнаружили запрещенных препаратов и алкоголя.
«После получения всех документов и выяснения всех обстоятельств дела Георгий Тигиев оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях защиты чести, достоинства и деловой репутации. В этом случае клуб готов оказать ему содействие в данном вопросе», – говорится в официальном заявлении.
Напомним, ранее в социальных сетях появилась фотография якобы задержанного Тигиева — за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Сообщалось также, что при освидетельствовании в организме футболиста были обнаружены запрещенные препараты.
Другой игрок «Крыльев Советов», и воспитанник петербургского «Зенита», Евгений Башкиров, также, по данным очевидцев, попался пьяным за рулем каршерингового автомобиля. На него составили административный протокол и отпустили до суда.
Справка:
23-летний Георгий Тигиев – воспитанник ФК «Беслан». Занимался в системах костромского «Динамо», петербургских «Коломяг» и краснодарской «Кубани». В 2014 году перешёл в московское «Торпедо», за дублирующий состав провёл 13 матчей. В 2015-м подписал четырёхлетний контракт с махачкалинским «Анжи». 24 февраля 2017 года перешел в московский «Спартак» на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа. В июне «Спартак» выкупил трансфер Тигиева за сумму отступных 1 млн евро и подписал с игроком контракт на четыре года.
31 августа 2018 года за несколько часов до закрытия трансферного окна перешел на правах аренды в самарские «Крылья Советов», арендное соглашение рассчитано на один год.