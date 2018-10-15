В крови самарского футболиста Тигиева не обнаружили алкоголя и запрещенных веществ

Стали известны результаты медицинского освидетельствования футболиста «Крыльев Советов» Георгия Тигиева. Как сообщает пресс-служба самарской команды, в крови спортсмена не обнаружили запрещенных препаратов и алкоголя.

«После получения всех документов и выяснения всех обстоятельств дела Георгий Тигиев оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях защиты чести, достоинства и деловой репутации. В этом случае клуб готов оказать ему содействие в данном вопросе», – говорится в официальном заявлении.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась фотография якобы задержанного Тигиева — за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Сообщалось также, что при освидетельствовании в организме футболиста были обнаружены запрещенные препараты.

Другой игрок «Крыльев Советов», и воспитанник петербургского «Зенита», Евгений Башкиров, также, по данным очевидцев, попался пьяным за рулем каршерингового автомобиля. На него составили административный протокол и отпустили до суда.