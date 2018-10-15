В «Новой Охте» открылся меблированный шоу-рум

ПАО «Группа ЛСР»

Во второй очереди строящегося жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, появился шоу-рум.

Шоу-рум представляет трехкомнатную квартиру площадью 77,6 кв. м с отделкой «под ключ» и полной меблировкой. Здесь потенциальные покупатели могут по достоинству оценить не только качество отделки от «Группы ЛСР», но и вид квартиры с мебелью, а также убедиться в эффективности планировочных решений. В дальнейшем это поможет при зонировании собственного жилья.

Жилой комплекс «Новая Охта» – масштабный проект комфорт-класса в Красногвардейском районе, строительство которого ведется между рекой Охтой и Муринской дорогой.

Удобные планировки, ориентированные на семейного покупателя, площадки для спорта и отдыха взрослых и детей, зеленые уютные дворы и доступная цена – немало причин для того, чтобы купить здесь квартиру.

Жители сданных домов уже оценили преимущества жилого комплекса и пользуются многочисленными объектами инфраструктуры – открыты магазины, аптеки, салоны красоты, кафе. В 10 минутах езды расположены крупные ТРК, кинотеатры и гипермаркеты.

Две отдельные удобные развязки с КАД, расположенные рядом, обеспечивают быстрый подъезд к комплексу. Пешеходы могут воспользоваться станциями метро «Гражданский проспект» или «Академическая» (10-15 минут на транспорте).

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Новая Охта» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/