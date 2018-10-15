Немецкая полиция обезвредила в Кельне злоумышленника, захватившего заложницу

В ходе спецоперации полицейские смогли спасти женщину, которую взял в заложники 60-летний мужчина.

«Злоумышленник взят под контроль. Оперативные мероприятия продолжаются», – кратко рапортует немецкая полиция.

Издание Bild со ссылкой на свои источники сообщает, что заложница была освобождена и ее жизни ничего не угрожает. Женщину доставили в больницу. В ходе спецоперации злоумышленник получил небольшие ранения и также был отправлен в госпиталь. По данным таблоида, ему около 60 лет.

Очевидцы сообщают, что видели дым на вокзале, версию о терроризме в полиции пока не подтверждают.

Напомним, что около 12 часов по немецкому времени стало известно, что неизвестный мужчина удерживает заложника или заложников в аптеке или ресторане быстрого питания на вокзале. Полиция эвакуировала всех пассажиров, а затем оцепила площадь Бреслауэр. Был ли мужчина вооружен, не сообщается.