Угон, которого не было. Петербуржец больше месяца не мог найти свой «Дастер» на парковке «Меги»

Курьёзная история с угоном, которого не было, произошла на печально известной парковке ТЦ «Мега Дыбенко». Несчастный автомобиль больше месяца пылился на стоянке в ожидании хозяина.

В начале сентября в группе «Угоны | Санкт-Петербург | Поиск» «ВКонтакте» появилось объявление о пропаже синего Renault Duster 2013 года выпуска. Со слов владельца, автомобиль был похищен между двумя и тремя часами дня 6 сентября с парковки «Меги». По данным AVinfoBot, 7 сентября «Дастер» был официально объявлен в розыск.

А сегодня, 15 октября, в группе опубликовали фото синего Renault Duster с теми же номерами, стоящего на той самой парковке. По заметному слою пыли можно предположить, что автомобиль прозябает там уже давно.

«На сообразительность: никто не потерял?» – иронично отмечают в группе. «Потеряли, хозяин отписался», – отвечают в комментариях.