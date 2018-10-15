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Лидеры финского бизнеса
15.10.2018 16:49
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Финская Nurminen Logistics избавляется от бизнеса в России. На продажу выставляют 200 вагонов

Финский логистический оператор Nurminen Logistics продаёт все свои активы вместе с бизнесом по грузоперевозкам. Об этом «Фонтанке.ру» 15 октября рассказал директор по продажам и маркетингу ООО «Нурминен Лоджистикс» Дмитрий Лукшин.

«Учредитель планирует продать все вагоны, которыми мы сейчас владеем, потому что они уже старые, но еще находятся на пике цены, — пояснил Лукшин. — Компания же продолжит своё существование, будет заниматься экспедиторской деятельностью и, возможно, работой с арендованным парком».

Сейчас в активах компании — около 200 вагонов. По словам представителя Nurminen Logistics, их планируется продать в первых числах ноября вместе с договорами, к которым прикреплены эти вагоны.

«ООО «Нурминен Лоджистикс» фактически уйдёт с рынка, но будет создано такое же ООО с другими реквизитами», — сказал Лукшин.

В компании ранее решение продать бизнес с активами объяснили тем, что «российский рынок железнодорожных вагонов в значительной степени сосредоточен в руках пяти крупнейших операторов рынка», а «на рынке железных дорог в Финляндии не наблюдается признаков открытости в ближайшем будущем».

Сделка позволит высвободить капитал для реализации проектов роста компании, говорится в пресс-релизе Nurminen Logistics.

«На российском рынке железнодорожных вагонов в последнее время наблюдается высокий спрос и ограниченное предложение, и, как следствие, цена на вагоны в настоящее время очень высока. Кроме того, их продажа исключает любые риски, связанные с изменением стоимости российского рубля. Такая договоренность освободила бы капитал для развития других видов деятельности, сохранив при этом позицию компании на российском железнодорожном рынке», – заявили в компании.

Оборот ООО «Нурминен Лоджистикс», по данным СПАРК, за последние пять лет постепенно снизился вдвое — с 930 млн рублей в 2013 году до 491 млн в 2017-м. В 2015 и 2016 годах компания ушла в минус, однако 2017 год закончила с прибылью в 19 млн рублей.

Справка:

ООО «Нурминен Лоджистикс» работает в России с 2001 года. Компания предоставляет логистические услуги, в том числе, услуги по железнодорожным перевозкам, перевозкам проектных грузов, а также по экспедированию и обработке грузов. Ключевыми рынками Nurminen Logistics являются Финляндия, Россия и сопредельные с ней регионы. Акции компании котируются на бирже Nasdaq Helsinki. Nurminen Logistics имеет подразделения в Финляндии, Прибалтике и Санкт-Петербурге. Терминалы фирмы расположены в крупнейших портах Финляндии и на главных маршрутах из Финляндии в Россию.

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