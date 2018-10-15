Модный 23-летний экстремист из Владимирской области приговорен к штрафу за «ошибки молодости»

Сто тысяч рублей штрафа получил житель города Александров Владимирской области за публикацию экстремистских песен в соцсети. Свои увлечения он объяснил погоней за модой.

Как сообщает региональный Следственный комитет 15 октября, штраф молодой человек 23 лет получил по «экстремистской» 282-й статье УК РФ. Свое увлечение радикальной идеологией тот объяснил тем, что пытался следовать неким «модным тенденциям», а «бездумное поведение» отнес к «ошибкам молодости».

В начале октября президент России внес в Государственную думу законопроект, смягчающий 282-ю статью. За первый репост запрещенного контента предлагается штрафовать в административном порядке.