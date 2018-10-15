Пусть победит сильнейший

ГК "КВС"

В период с 28 октября по 1 ноября пройдет детско-юношеский футбольный Фестиваль «SEVASTOPOL CUP» (0+), одним из организаторов которого выступила компания «КВС».

Местом проведения осеннего футбольного Фестиваля выбран Севастополь – город-побратим Санкт-Петербурга. Северная столица, таким образом, передаёт футбольную эстафету своему черноморскому другу для укрепления спортивных, культурных и патриотических связей.

Для проведения мероприятия будут задействованы лучшие площадки города. «SEVASTOPOL CUP» объединит команды юных футболистов в возрасте от 7 до 12 лет, профессионально занимающихся футболом в спортивных школах и академиях при футбольных клубах, а также команды обычных школьников. Приглашены коллективы из городов России, ЛНР, а также Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Италии, Греции, Бангладеша.

Проявляя социальную ответственность, компания «КВС» делегирует и финансово поддерживает команду спортивной школы «Лавина», которая будет представлять Приморский район Санкт-Петербурга в Севастополе. В мае 2018 года футбольная команда отлично выступила на питерском турнире и заняла призовое место. Теперь у ребят появилась прекрасная возможность провести осенние каникулы с пользой. Помимо футбольной практики в матчах команды посетят музеи города, дельфинарий, сдадут нормы ГТО. Желаем делегатам успехов и победы на футбольном Фестивале!

Справка о компании ГК "КВС"