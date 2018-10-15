Британцы не хотят жить в Солсбери после Скрипалей. «Набери раньше в Google, увидишь собор, сейчас - отравление»

Английские риелторы констатируют: упал спрос на жилье в печально известном городке на юго-востоке графства Уилтшир. Цены на недвижимость в Солсбери снижены из-за внимания прессы к произошедшему здесь отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

За последнее время спрос на недвижимость в Солсбери снизился на 10%, поэтому продавцам даже пришлось снизить цены на 8,8%, что контрастирует с остальными территориями графства Уилтшир, где жилье только дорожает. Об этом 15 октября сообщает газета The Guradian со ссылкой на данные риелторов.

«За последние семь месяцев Солсбери оказался в самом центре международного скандала. Исследования, которые мы проводили, говорят о том, что вся эта шумиха сказалась на рынке недвижимости. Цены в городе упали непропорционально, и произошедшие события вполне могут быть причиной этого снижения», – заявил Сучит Сади из риелторской конторы Cashback Remortgages.

Ему вторит Дэвид МакКиллоп из агентства недвижимости McKillop and Gregory: «В прошлом, если вы наберете «Солсбери» в Google, то поисковик выдаст вам собор. Теперь он выдает отравление. Жизнь продолжается в Солсбери. Никто не будет травить «Новичком» здесь снова. Не нужно паниковать».

Средняя стоимость домов, которые были проданы в городе с мая по июль, составляла около 299 тысяч фунтов (25,7 миллиона рублей). Ранее сумма сделки в среднем достигала 328 тысяч фунтов (28,2 миллиона рублей).

Ранее об убытках заявляли владельцы баров и ресторанов Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Следствие сразу заявило, что они подверглись воздействию «нервно-паралитического вещества в жидкой форме». Лондон считает, что это вещество под названием «Новичок» было произведено в России. Великобритания официально обвинила в случившемся РФ, Москва отрицает все обвинения. 12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.