Строительство
В ЖК «Ясно.Янино» появилась снегоуборочная техника
ГК "КВС"
В преддверии зимнего ненастья управляющая компания «КВС-Уют» закупила для уборки территории микрорайона «Ясно.Янино» фронтальный минипогрузчик Lokust 753.
Помимо этого, в ближайшей перспективе приобретение ручных снегоуборщиков.
Снегоуборочная техника разного формата позволит очищать как широкие площадки, так и узкие тротуары и подходы к парадным.
ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)