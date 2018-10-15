Audi придумала себе новые кольца. Легендарный логотип может измениться

Audi впервые с 1932 года может поменять свои знаменитые «четыре кольца» на нечто другое, пишет 15 октября фанатское издание QuattroWorld.

Пытливые фанаты откопали свежие патенты, согласно которым узнаваемый логотип может претерпеть видимые изменения. Найденных вариантов целых два: в первом случае полностью исчезли внутренние линии переплетенных колец, а во втором логотип похож на два соединенных знака «бесконечность».

Неясно, будет ли реально изменен один из старейших и наиболее узнаваемых автомобильных логотипов, или Audi запатентовала изменения «на всякий случай». Возможно, считает QuattroWorld, эти измененные эмблемы предназначены для каких-то «специальных случаев», например рекордных, гоночных, экспериментальных или юбилейных автомобилей.

Второй вариант, где пары бывших колец переплетены, возможно, появится на беспилотниках, так называемых connected cars, чтобы подчеркнуть тот факт, что беспилотники могут быть объединены в единую сеть.

«Четыре кольца» появились в 1932 году как символ объединения четырех германских автомобильных компаний — Audi, Horch, DKW и Wanderer. Объединенная компания первоначально называлась Auto Union. Но после войны три из четырех компаний были уже прочно забыты, и само собой получилось, что на первый план вышла Audi, даже несмотря на то что она была самой молодой из них. Сегодня Audi планирует возродить бренд Horch для люксовых вариантов своего флагмана Audi A8.