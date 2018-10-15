Полетели вместе навстречу мечте

ГК "КВС"

Компания «КВС» вывела на рынок новые квартиры в ЖК «Крылья» с большим выбором интересных планировочных решений.

Для клиентов представлен целый спектр квартир: от студий до четырехкомнатных. Поэтому каждый покупатель сможет подобрать жилье по своему вкусу. Авторская дизайнерская отделка позволит въехать в квартиру сразу, не тратя время и силы на изнуряющий ремонт.

Жилой комплекс «Крылья» расположен в Московском районе, где развита социальная и коммерческая инфраструктура, хорошая транспортная доступность, близость к красивейшим пригородам: Гатчина, Пушкин, Павловск, также недалеко расположен аэропорт Пулково. Отсюда можно добраться в любой уголок своей мечты.

Получить более подробную информацию о наличии квартир, действующих акциях, а также вариантах оплаты можно в Отделе продаж Центрального офиса, в консультационном пункте на объекте и по телефонам ГК «КВС»: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)