Похожий на офицера ВМФ избил в Кронштадте трех котят. Для военного следствия это может стать первым делом о живодерстве

Полиция Кронштадта устанавливает неизвестного, который накануне шваброй отлупил трех котят. Одного уже лечат в приюте, а соседи по дому указывают на военно-морского мужчину. «Фонтанка» узнала, что в отношении него могут возбудить уголовное дело. Заметим, что военное следствие удивится такому редкому составу.

По информации нашего издания, 14 октября в полицию Кронштадта поступило заявление от жильцов дома 12 по Флотской улице. В нем они указали, как в первой половине дня их сосед на лестничной площадке избивал шваброй трех котят, а потом вымел их из парадной в грубой и нецензурной форме.

Удивительно, но полиция опросила очевидцев и выяснила, что утром 15 октября одного котенка граждане отвезли в местный приют для животных. Как рассказала «Фонтанке» представитель кронштадтской кризисной передержки «Ковчег» Анастасия Кириллова, «снимки показали у животного трещину в челюсти. Есть котёнок не может». И добавила: «В ближайшее время снимки окажутся в кронштадтской полиции». Очевидно, они нужны дознавателю для определения степени тяжести увечий.

Данная информация уже появилась в группе «ВКонтакте» «Подслушано в Кронштадте». Там говорят еще и о том, что человек бросал котят об стену.

По данным нашего издания, соседи указывают, что свирепствовал военнослужащий, которого они ранее видели в форме офицера ВМФ.

Как стало известно «Фонтанке», в УМВД по Кронштадтскому району собирают материал на возбуждение уголовного дела по статье 245 УК – «Жестокое обращение с животными».

Кстати, если действительно установят, что злой человек со шваброй служит в Министерстве обороны, то дело в отношении него будет направлено в военное следствие.