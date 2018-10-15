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Покупатели мультиварок скинутся в бюджет. Как Redmond оказался должен 3 млрд

По инициативе прокуратуры Петербурга ответчиком по делу о неуплате налогов стал крупнейший российский производитель кухонной техники. С обвиняемого топ-менеджера фактически снято бремя выплат, долг возместят с купленных потребителями товаров.

Покупатели мультиварок скинутся в бюджет. Как Redmond оказался должен 3 млрд

Александр Тарасенков/Интерпресс

Московский суд отправил в колонию соучредителя группы компаний Redmond Диану Желяскову и признал правомерным иск прокуратуры о взыскании недоимки 3 млрд с юридического лица. Ежемесячно налоговая будет получать по 50 млн рублей. «Компания работает на пределе, чтобы возместить ущерб», – призналась Желяскова. Она уже распродала свою недвижимость, активы юрлица арестованы по другому делу, одна надежда – на выручку с продаж.

Redmond основана Максимом Агеенко (ныне его нет в живых), живущим в США Андреем Синявиным и Дианой Желясковой, приговоренной 16 октября к году общего режима за неуплату налогов в 2012 – 2014 годах входящей в группу компанией «Технопоиск». Она занимается непосредственно реализацией кухонной техники. В декларации «Технопоиска» вносились мнимые сделки, благодаря чему удалось сэкономить НДС на 928 млн рублей и налог на прибыль в размере 1 млрд. Еще миллиард составили пени и штрафы.

Прокуратура Петербурга за две минуты до прений прислала в Московский суд по факсу исковое заявление, из которого следует, что «Технопоиск» должен быть признан ответчиком, а подсудимая Желяскова – солидарной ответчицей. По закону, пока существует компания, долги взыскиваются с нее. Солидарная доля Желясковой составила 1,9 млрд рублей.

После возбуждения уголовного дела структура Redmond изменилась. Выручка «Технопоиска» с 7,4 млрд рублей в 2016 году рухнула до 2,2 млрд в прошлом. Зато в гору пошла еще одна основанная Желясковой компания – «Альфа», показавшая выручку 5,8 млрд. Одновременно от «Технопоиска» к «Альфе» перешло большинство товарных знаков, связанных с Redmond.

Диана Желяскова была отправлена под домашний арест осенью 2017 года, но осталась в бизнесе. Вину признала, в мае ее отпустили под залог 10 млн рублей. Она договорилась с налоговой, что «Технопоиск» будет выплачивать по 50 млн ежемесячно в счет компенсации налогового ущерба. Судя по динамике цен на продукцию Redmond на «Яндекс.Маркет», многие товары производителя подорожали с мая – июня.

Redmond занимает пятую часть российского рынка кухонной техники в целом и треть – мультиварок в частности. Несмотря на американскую регистрацию бренда, продукция производится в России.

Лично Желяскова тоже поучаствовала в погашении. Она продала свою недвижимость на 70 млн рублей, которые ушли на счет ФНС. Всего налоговики к середине октября 2018 года получили 350 млн рублей.

Перед приговором Желяскова просила не отправлять ее в колонию, как требовала прокуратура. 

«На свободе я принесу государству больше пользы, – резонно объяснила она судье Виктории Доничевой. – Если компания перестанет работать, то не заплатит. Она идет на пределе для погашения недоимки».

Представительница ФНС отчасти подтвердила заявление Желясковой об отсутствии финансовых мощностей компании. Она напомнила, что в настоящее время расследуется еще одно уголовное дело вокруг Redmond, связанное с подделкой учредительных документов и спором наследников покойного Агеенко с его бывшими партнерами Синявиным и Желясковой, и по этому делу арестовано имущество входящих в группу компаний организаций. По словам адвоката подсудимой Бориса Марусова, общая сумма превышает 5 млрд рублей. Но юридически этим богатством распорядиться нельзя, Следственный комитет арест не снимет.

В похожие условия следствие поставило бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна. С ним заключили соглашение о сотрудничестве, записали его показания, а компенсировать ущерб не дали, отказавшись снимать арест с имущества и денег. Соглашение расторгли и добавили Оганесяну еще два эпизода получения взяток, воспользовавшись в том числе полученной от него информацией.

Единственным источником погашения остается выручка от продукции. Борис Марусов считает, что Redmond не станет повышать отпускную цену товара с оглядкой на ФНС. Он скорее допускает, что после реального приговора Желясковой у государства возникнут существенные сложности с возмещением средств:

«Логика прокуратуры странная. Моя доверительница, находясь на свободе, имела доступ к управлению компанией и активно содействовала погашению ущерба. Сейчас ситуацию спрогнозировать нельзя».

Единственное, чем может помочь бюджету предпринимательница, – согласиться на перевод в ФНС всей тюремной зарплаты, а получать она в лучшем случае будет около десяти тысяч рублей в месяц.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

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