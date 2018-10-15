В Петергофе экоактивисты собрали 2 тонны мусора. Среди находок – работающий вентилятор и томик сочинений Пушкина

В Петергофе прошли финальные экологические соревнования года проекта «Чистые игры». Организаторы подсчитали: было собрано почти две тонны мусора.

В финале чемпионата Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли участие 20 команд. По итогам соревнований по скоростному сбору мусора было собрано 192 мешка отходов весом почти 2 тонны. Отдельное внимание в рамках «Чистых игр» было уделено сортировке мусора: отдельно собирались пластик, металл и стекло.

Определились и лучшие экоспортсмены Северо-Запада. Первое место заняла команда Санкт-Петербургского горного университета.

«Мы очень довольны показателями этого года. «Чистые игры» стали по-настоящему массовым движением. Об этом говорят и цифры: за 2018 год в наших соревнованиях приняли участие более 30 тысяч экоактивистов из 180 городов России. Всего удалось сдать на переработку более 600 тонн мусора. Это важнейший показатель, который доказывает актуальность проведения таких экоквестов и их роль в улучшении экологии всей страны», – отметил по итогам соревнований в Петергофе основатель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе.

На «Чистых играх» в Петергофе участники собрали бутылки, консервные банки, пластиковые неразлагающиеся отходы, батарейки, мелкие и крупные покрышки, крупногабаритный мусор. Также среди необычных находок были найдены работающий вентилятор, электронные весы и даже томик сочинений А.С. Пушкина.

Всего с начала года в 126 российских городах прошло 266 «Чистых игр», объединивших более 18 тысяч участников. Из них 13 игр состоялось в Петербурге и Ленинградской области.

«Чистые игры» в Петергофе стали финалом городского чемпионата и закрыли сезон 2018 года. В ближайших планах организаторов – проведение соревнований в Японии, где они пройдут уже 28 октября. Помимо игр в Азии, на сегодняшний день соглашения о проведении в своих странах подписали представители Армении, Сербии, Германии, Китая, Испании, Молдовы, Украины, Аргентины, Танзании, Уганды, Панамы, Нигерии, Малави и Вьетнама, Колумбии и Доминиканской Республики.