Восстанавливать поврежденные могилы на Серафимовском кладбище будет администрация погоста. За свой счет

Все поваленные деревья вывезены с территории Серафимовского кладбища в Приморском районе Петербурга. В Смольном уверяют, что поврежденные надгробия будут восстановлены за счет администрации.

Об этом 15 октября сообщает комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Смольного. Чиновники утверждают, что деревья упали на ограды могил и памятники из-за ветра еще в конце сентября. Их распилили и вывезли, на сегодняшний день эти работы, уверяют в комитете, выполнены полностью. «Все поврежденные могилы будут восстановлены администрацией Серафимовского кладбища в ближайшем будущем за собственный счет», – добавили в Смольном.

Фотографии с кладбища, на которых видно разбитые надгробия и заломанные ограды, выложил в соцсети житель Петербурга. Публикация снимков в СМИ вынудила прокуратуру начать проверку.