МБСП не донес портфель. Что подвело один из крупнейших и старейших петербургских банков

ЦБ ввел временную администрацию в Международном банке Санкт-Петербурга экс-сенатора Сергея Бажанова. Регулятор отстранил менеджмент от управления и взял под защиту вкладчиков.

президент МБСП Сергей Бажанова// Евгений Павленко/Коммерсантъ

О том, что руководство МБСП перешло на ближайшие шесть месяцев Агентству страхования вкладов, сообщила 15 октября пресс-служба Центробанка. Свое решение регулятор обосновал «неустойчивым финансовым положением» финансовой организации и «угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков». За полгода временная администрация должна будет оценить активы и обязательства петербургского банка и сделать выводы о его дальнейшей судьбе. Участники рынка называют ввод временной администрации громом среди ясного неба и не исключают, что акционеры будут бороться за свой актив.

По данным портала «Банки.ру», МБСП входил в сотню крупнейших российских банков по объему капитала (9,1 млрд рублей по итогам первого полугодия 2018 года). По размеру активов (41 млрд по итогам первого полугодия) он занял 116-е место по России и 11-е в регионе.

В финансовой отчетности по международным стандартам кредитная организация указывала, что ее чистая прибыль за шесть месяцев этого года составила 210 млн рублей, а чистый процентный доход – 181 млн рублей. Несмотря на общую тенденцию по снижению ставок по кредитам, данный показатель остается стабильным, комментировал основной акционер Сергей Бажанов.

Извне бизнес тоже казался стабильным. По словам главы Ассоциации банков Северо-Запада Владимира Джиковича, жалоб в адрес МБСП не поступало. «Клиентов не подводили, платежная дисциплина была хорошая», – отмечает он. Но заявление ЦБ о неустойчивом финансовом положении в такой ситуации не является чем-то исключительным. «Ввод временной администрации в банках, которые с точки зрения рынка работают нормально, происходит не впервые», – говорит эксперт.

Связаться с Сергеем Бажановым на момент публикации не удалось. В пресс-службе компании сообщили, что в ближайшее время не намерены комментировать ситуацию.

По словам собеседника «Фонтанки» на банковском рынке, еще год назад финансовая организация успешно проходила проверки ЦБ и не вызывала претензий. Но на прошлой неделе российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг МБСП сразу на три ступени и заявило о «значительной вероятности невыполнения финансовых обязательств в краткосрочной перспективе».

«Лучший друг застройщиков»

МБСП работает на рынке Петербурга около тридцати лет. Под названием «Ленмебельбанк» кредитная организация была зарегистрирована в 1989 году, а через 10 лет обрела свое нынешнее наименование. До 2004 года, наряду с Промстройбанком и "Банком «Санкт-Петербург», входил в финансово-промышленный холдинг «Банкирский дом «Санкт-Петербург» бизнесмена и чиновника Владимира Когана. Когда предприниматель решил избавиться от финансовых активов, МБСП выкупил его менеджмент во главе с председателем правления Сергеем Бажановым. На данный момент ему напрямую принадлежит 92,28% кредитной организации, а еще 6,95% – компании «Триумф», единственным акционером которого является Бажанов. Чуть менее процента находится в руках у миноритарных акционеров.

Среди петербургских бизнесменов МБСП часто именуют «банком для своих». Но под этим в данном случае имеют в виду не аффилированные с владельцами структуры, а постоянных корпоративных клиентов, которые обслуживались в нём «со времен царя Гороха», комментирует один из участников рынка. Основную массу таких компаний составляют застройщики. По данным сайта МБСП, займы и гарантии у него брали такие крупные петербургские девелоперы, как «Легенда», КВС, Setl Group, ЛСР.

Застройщикам, кредитовавшимся в МБСП, приход временной администрации ничем не грозит. "В течение полугода все договора будут исполняться в обычном режиме, все обязательства сохраняются", – говорит Владимир Джикович. Вице-президент Российской Гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко тоже не видит здесь проблем. "Девелоперы, как правило, не морозят деньги на счетах. А компании с хорошей репутацией могут без труда реструктуризировать кредиты в других банках", – сказал он.

Физических лиц банк тоже кредитовал, но это направление большого развития не получило. Во-первых, это требовало бы больших инвестиций в сеть отделений; во-вторых, сам Сергей Бажанов считал корпоративных клиентов более надежными. «Розницу он не слишком хорошо знал и считал, что на нее нельзя рассчитывать — она быстрее растет, когда все хорошо, но и падает быстрее всего, когда все плохо», – комментирует собеседник издания.

Добрые отношения с постоянными клиентами могли спровоцировать недовольство регулятора. Во всяком случае, в прошлом году именно высокая концентрация застройщиков в кредитном портфеле МБСП стала одной из причин «негативных ожиданий» у рейтингового агентства S&P.

Впоследствии эксперты вывели банк из-под наблюдения, но глобально перестроить портфель не вышло. В 2018 году 42% корпоративных кредитов приходилось на строительство, утверждают аналитики «Эксперт РА». При этом качество кредитного портфеля продолжало падать. К примеру, доля пролонгированных ссуд превысила 60%. Уровень резервов по проблемным клиентам специалисты нашли недостаточным. Также банк слишком активно кредитовал иностранные юрлица (на займы нерезидентам и гарантии им пришлось более 25% активов).

Впрочем, участники рынка не уверены, что оценка «Эксперт РА» стала поводом для введения временной администрации. «Высокий процент пролонгированных ссуд может скрывать невозвращенные кредиты, а может и означать, что компания работает с долгосрочными проектами», – комментирует председатель правления банка Siab Галина Ванчикова. Другой участник рынка отмечает, что диверсифицировать корпоративный пакет в короткий срок не так-то просто: к примеру, предприятия, работающие с госзаказом, имеют право сотрудничать только с крупными госбанками. На розничном рынке влияние финансовых организаций первого эшелона еще более велико.

Судьба актива

После назначения временной администрации в МБСП Центробанк ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов, чтобы избежать вывода активов. Агентство страхования вкладов в течение двух недель начнет выплаты вкладчикам банка.

Это не обязательно приведет к закрытию банка, считает председатель правления «Энергомашбанка» Геннадий Ветров. «К примеру, «Открытие» и «Бинбанк» остались на рынке и работают под своими брендом. МБСП – крупный банк, может быть, для него найдется инвестор либо фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ, войдет в его капитал», – комментирует он. Но почти наверняка акционеры потеряют над ним контроль.

«Не помню случаев, чтобы владельцы после временной администрации возвращались к управлению», – комментирует топ-менеджер.

Но Сергей Бажанов может побороться за свой актив и оспорить решение ЦБ, напоминает Владимир Джикович. Ранее такой возможностью воспользовался банк «Югра», но суд отказал ему в иске.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»