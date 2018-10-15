Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников

Владимир Путин подписал указ о государственных наградах, куда включил и пострадавших от нападения футболистов Пака и Гайсина.

Президент России присвоил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени директору департамента Минпромторга Денису Паку, а гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин получил из рук Владимира Путина орден Александра Невского. Об этом 15 октября cообщается на интернет-портале правовой информации. Пак и Гайсин были награждены «за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», – подчеркивается в указе. Речь идет о разработке проекта "Кортеж" – отечественного автомобиля для первых лиц. Впервые его опробовали во время инаугурации Владимира Путина.

Напомним, что Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря по делу о двух драках в Москве. По версии следствия, от звезд футбола пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак, а также директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Избиения были зафиксированы камерами наблюдения.