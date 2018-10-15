Проект ЮИТ представлен на премию в конкурсе Helsinki High-rise в Финляндии

предоставлено компанией АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Концерн ЮИТ принял участие в конкурсе архитектурных и строительных проектов Helsinki High-rise в Финляндии.

Предложенный ЮИТ проект Trigoni* включает архитектурный проект нового высотного района в районе Пасила, в Хельсинки, и реализацию первой очереди строительства, предусматривающей возведение двух башен и конструкции подиума. Предложение ЮИТ представлено организаторами конкурса на главную премию. Окончательное решение будет принято Городским советом Хельсинки и парламентом.

Согласно конкурсной заявке, первая и самая высокая башня в «пусковом комплексе» насчитывает 51 этаж и имеет высоту около 180 метров. В другой башне высотой около 140 метров, насчитывающей 40 этажей.

Предложение Trigoni* включает в общей сложности девять башен в трех конкурсных зонах. Ядро проекта составляют подиум и пять башен в западной части комплекса, две из которых находится в «пусковом комплексе».

«Продолжающее скандинавскую архитектурную традицию предложение Trigoni является вневременным проектом, хорошо подходящим для Финляндии и Хельсинки, – рассказывает профессор Райнер Махламаки, руководящий командой проектировщиков, собранной ЮИТ. - Фасады башен различной высоты основаны на растре квадрата и линии, поэтому они заметно отличаются от традиционных стеклянных фасадов».

Договор на приобретение участка первой очереди комплекса и реализацию конкурсного предложения будет заключен с победителем конкурса. На основе выигравшего предложения будет составлен генплан, создающий предпосылки для реализации «пускового комплекса».

*Тригони