Место уволенного со скандалом аналитика Sberbank СIB займет выходец из «Роснефти». Предыдущий эксперт отличился критикой именно этой компании

Выходец из «Роснефти» Андрей Громадин займет место уволенного автора критических отчетов о «Газпроме» и «Роснефти» Александра Фэка. Об этом 15 октября пишет РБК.

Громадин станет главой аналитического подразделения по нефти и газу, подтвердили изданию в пресс-службе Сбербанка. Ранее менеджер работал замглавы подразделения по связям с инвесторами «Роснефти». Опыт работы Громадина в нефтегазовом секторе составляет более 17 лет — до 2015-го он был старшим аналитиком и вице-президентом JP Morgan, затем трудился в «Роснефти».

Напомним, предшественника Громадина в Sberbank CIB, Александра Фэка, уволили в мае после публикации скандального аналитического отчета о «Газпроме», ранее он же был автором аналогичного отчета о работе «Роснефти». Глава о компании называлась «Rosneft: We Need to Talk About Igor» («Роснефть»: надо поговорить об Игоре»). Критике в ней подвергся исполнительный директор госкомпании Игорь Сечин — якобы он направил 22 млрд долларов «на приобретения без четкой сфокусированности». Сбербанку пришлось принести извинения «Роснефти», а из отчета убрали критику в адрес Сечина.

В мае 2018-го в отчете за авторством Фэка и Котельниковой утверждалось, что бенефициарами проектов «Газпрома» по строительству экспортных трубопроводов («Сила Сибири», «Северный поток-2», «Турецкий поток») являются подрядчики компании, в том числе «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

Видимо, этот отчет и стал последней каплей — старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев заявил: «Мы имеем дело с непрофессиональным отчетом, выполненным с явными нарушениями не только внутренних нормативных документов нашей компании, но и с нарушением этических норм». Герман Греф лично приносил извинения главе «Газпрома» Алексею Миллеру за этот отчет.