Танец с саблями США и Саудовской Аравии по колено в нефти

После заявлений Дональда Трампа о том, что Саудовскую Аравию ждет «суровое наказание» за смерть журналиста Washington Post Джамаля Хашогги, Эр-Рияд ответил американскому президенту, что ответит «еще более жесткими мерами». «Королевство играет влиятельную и ключевую роль в мировой экономике», – намекнули в МИД Саудовской Аравии.

Мировая экономика же на это пока никак не отреагировала и вряд ли заболеет от этого насилия, констатирует экономист Андрей Мовчан. Впрочем, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги уточняет, что если санкции Вашингтона всё же родятся, то главные сливки новой экономической войны Вашингтона достанутся Ирану и России, хотя они совсем ни при чём в истории с трагической смертью журналиста из Саудовской Аравии.

- В мире игроков ценообразования на углеводороды Саудовская Аравия (СА) сегодня кто?

– Саудовская Аравия – это страна с первым объёмом запасов нефти в мире. Один из крупнейших производителей нефти. Держится в тройке: Россия, США и Саудовская Аравия. Иногда мы меняемся там местами. У Саудовской Аравии самая низкая себестоимость нефти в мире. Настолько низкая, что они даже не используют переработку нефти для того, чтобы добывать тепло. Они прямо сжигают нефть, что крайне неэффективно. И это единственный экспортный товар Саудовской Аравии. Понятно, что у них экономика внутри страны достаточно развитая. Там достаточно серьезный внутренний цикл. Плюс они очень много всего закупают за рубежом. Саудовские фонды проинвестировали очень много предприятий по всему миру. Но если говорить про национальную экономику, то это нефть. Производство и транспортировка.

- То есть такого игрока выключить из игры невозможно? Глубоко сидит во всей глобальной экономике.

– Сегодня сидит глубоко. Но при необходимости убрать его можно достаточно легко. Отрезаете акционерную ниточку, и всё. Например, объявляете, что у него конфискуется доля в той или иной компании. Да, это может показаться чем-то невиданным. С Саудовской Аравией такого действительно ещё не было. Но ведь есть опыт Ирана. Санкции против Ирана. Там были заморожены все авуары (от фр. avoir — достояние, имущество, актив. - Прим. ред.) страны и её вложения. Теоретически выключить можно и Саудовскую Аравию.

- Но ведь у Саудовской Аравии мощное лобби в тех же Штатах.

– У них вообще мощное мировое лобби. И как может быть иначе? В огромной армии чиновников все на кого-то работают. И сидят эти лоббисты везде, и в ООН, и в США, и в Европе. Саудовцы выстраивали это долго и правильно. Любая попытка что-то сделать против них будет встречать сопротивление в первую очередь таких лоббистов.

- То есть угрозы Трампа – пустые слова?

– Будут задействованы большие деньги против попыток повлиять на Саудовскую Аравию. И это говорит в пользу безопасности Саудовской Аравии. Но главный их козырь, который они уже использовали в нефтяной войне 70-х годов, это то, что они могут сократить поставки нефти на внешний рынок. А это может вызвать ценовой коллапс. И на сегодняшний день непонятно, кто будет сильно против этого. В 70-е годы США были очень крупным импортёром нефти. Им тогда очень нужна была чужая нефть. И дорогие цены на внешних рынках убивали экономику США. Сегодня штаты – экспортёр. Импорт у них сегодня минимален. Рост цен в такой ситуации им позволит только лучше развивать свои сланцевые месторождения.

- Получается, что американцам ссориться с Эр-Риядом выгодно?

– Не могу сказать, что им выгодно поссориться. Просто они от этого не пострадают. А где-то даже и выиграют. Сильно будет страдать Европа. Потому что рост цен на нефть до 120 – 130 долларов за баррель – это сильный удар по Европе. Но Европа уже жила при таких ценах. И не умерла. И с тех пор они много сделали с точки зрения своей энергоэффективности. В каком-то смысле такая ситуация толкнёт Европу ближе к США. Штаты становятся поставщиком газа в Европу. Поэтому далеко не факт, что Европа и Америка будут так уж прямо истерически выступать против запугивания Саудовской Аравии. Ну, ограничит Саудовская Аравия добычу. И резко уменьшит свою же выручку. Их место начнут занимать другие игроки.

- Россия интересант в этом процессе?

– Россия интересант с точки зрения цены на нефть. Россия уже не может добывать больше, чем она добывает, скоро начнёт добывать меньше. У нас просто исчерпываются месторождения. И это самая главная опасность для нашей экономики. Поэтому Россия первый интересант подъёма цен.

- Когда мы почувствуем исчерпание месторождений? Сегодня этого не видно.

– Вообще у нас плохо добывалась нефть в последние 10 – 20 лет. Можно сказать, даже 30 лет. Мы теряем легко извлекаемые запасы. Мы это начнём чувствовать в 2021 – 2022 годах. В 2025-м это будет заметно уже серьёзно.

- Кто, кроме России, интересант?

– Разумеется, Иран. Любое сокращение нефти из Саудовской Аравии будет компенсироваться за счёт Ирана. И они как раз будут вести себя в тот момент хорошо, лояльно. С Саудовской Аравией Иран – исторические непримиримые враги. Естественно, Тегеран это будет использовать по полной программе. В этом смысле Америка попадает в двусмысленное положение. Они честно признаются сегодня, что не могут вести себя с Россией жёстко, потому что это на руку Ирану. И вот появляется ещё один игрок, жёсткое поведение с которым снова играет на руку Ирану. И вот это сейчас наиболее важный аргумент, который будет рассматриваться в Америке всерьез. А отнюдь не то, что может сделать Саудовская Аравия сама по себе.

- Россия в любом случае скорее приобретает, чем теряет? Что должно произойти, чтобы спор США и Саудовской Аравии сделал больно экономике РФ?

– Не думаю, что Россия может что-то потерять от этой разборки. Саудовская Аравия – наш естественный конкурент и оппонент на рынке. Она может легко увеличить добычу, что снизит цены на нефть. Саудовская Аравия – это сторона конфликта в Сирии, которая противоположна нашей. Они до недавнего времени были постоянным стратегическим партнёром США. Более того, в последнее время появилась хрупкая конструкция стратегического партнёрства с Израилем. То есть если смотреть на ситуацию из Кремля, то конфликт Америки и СА нам крайне на руку. Здорово по всем параметрам.

- Есть понятный пример того, как из-за Саудовской Аравии или связанных с этой страной событий улучшались или ухудшались параметры экономики РФ?

– В 2014 года падение цен на нефть было связано в том числе с тем, что СА отказалась сокращать добычу в ответ на возврат на рынок Ливии, Ирана и сланцевой нефти. Они самый мобильный поставщик. Они могли бы сократить добычу. Второй момент – это кризис нефтяной середины 70-х годов, когда СССР фактически получил ещё 10 – 12 лет жизни просто за счёт того, что цены на нефть резко поднялись в связи с нефтяным эмбарго и перебоями поставок из Персидского залива.

- Какая милая параллель с сегодняшней Россией, где всё громче говорят про намечающийся транзит власти.

– Параллель и получается, и не получается одновременно. Крупнейший потребитель нефти США сегодня находится в абсолютно другой позиции, чем 40 лет назад.

- То есть сегодня у Кремля уже нет этих бонусных 10 – 12 лет, как тогда у СССР?

– Может быть, и есть, но это только в том случае, если действительно будет эмбарго на нефть, Саудовская Аравия сократит добычу и цены резко пойдут вверх. Но я думаю, что из-за иранского вопроса Америка и Саудовская Аравия смогут всё это дело каким-то образом разрулить. Уж больно дорого для США будет стоить ссора с главным суннитским режимом региона.

- Можно сказать, что внешнеполитический скандал после убийства журналиста в Турции якобы спецслужбами СА уже сказался на экономических показателях, ценах на нефть?

– Нет. Я не вижу. Да и как он мог сказаться? На страхе изменения цен на нефть? Этого нет. И потом, вы хотите, чтобы экономика изменилась спустя всего несколько дней? Это очень медленная дама. Она пока повернётся в другую сторону, много времени пройдёт.

- Главное, чтобы эта дама, поворачиваясь, никого не задавила!

– Да! А это часто бывает!

- На что реально может пойти Вашингтон?

– На кучу разных мелких вещей, которые, как и санкции против России, не будут ни на что особенно влиять.

- И принимающие санкции всегда смогут показать своим избирателям, что они не сидят сложа руки, а «реагируют на несправедливость». Этот «танец с саблями» в исполнении Трампа получается чисто ритуальным, как в прошлом году?

– Конечно. Самое вероятное, что может сделать сейчас Вашингтон, это на закрытых переговорах с Саудовской Аравией оговорить заранее список мер, которые администрация Трампа будет предпринимать. Список мер, которые будут устраивать СА. И это потом будет подзвучено фанфарами твитов Трампа о том, как они наказали Саудовскую Аравию. Отвечать на это Эр-Рияд если и будет, то такими же «мерами». Ну, вышлют дипломатов каких-нибудь демонстративно или перестанут покупать какую-нибудь версию iPhone, объявив её «не халяльной».

- Торговать оружием не перестанут?

– Не думаю. Там стратегические оборонные контракты. Могут обрубить лишь какие-то непринципиальные виды вооружений, которые они сами покупать не хотели. В таком случае может быть демонстративный отказ от этих видов оружия. Ну и надо понимать, что в тех отношениях со всех сторон ребята весьма серьезные. Они найдут способ договориться.

- Трамп сказал, что отказ от оружейных контрактов будет выгоден Китаю. Возможно ли, что китайцам выгодно подставить Саудовскую Аравию под санкции?

- Оружейные рынки настолько малы, что ни одна из стран всерьёз не интересуется своим местом на этом рынке. Контракты в 2 – 5 миллиардов долларов на торговлю оружием – это не масштаб ни для Китая, ни для Америки. Не это их интересует. У Китая другие приоритеты. Ну и я не могу представить себе, чтобы китайцы подставили Саудовскую Аравию в посольстве Саудовской Аравии.

- Тут из телевизора долгое время не вылезали русские парни, которые то в Солсбери ручки мажут и шпили смотрят, то в Голландии толпой с одним ноутбуком ходят. А вы сказали, что России ведь выгодна эта американо-саудовская свара.

– Как?! Это как в старом еврейском анекдоте: «Изя, это ты? А кто же тогда со мной в постели?!» Человек вошёл в посольство и больше не вышел. Какие там могут быть китайцы или русские? Ситуация прозрачная (момент убийства саудовского журналиста Хашогги записался на его Apple Watch. – Прим. ред.).

- Что может предпринять Саудовская Аравия, которая обещает американцам в ответ «еще более жесткие меры»?

– Ну да, сказали про жёсткий ответ. И Штаты сказали про жёсткость. И мы всё время твердим про жёсткость. Надо понимать, что Саудовская Аравия живёт в непростом регионе. Это богатая страна, которая в постоянном конфликте с Ираном. Играть в игру «давай-ка я поссорюсь со Штатами, вдруг они помирятся с Ираном» не станет даже самый безумный саудовский принц. Потому что, если по какому-то волшебству Штаты станут союзником Ирана, то Саудовской Аравии моментально припомнят спонсирование терроризма, публичные казни, ущемленные права женщин. А после этого сделать из Саудовской Аравии второй Ирак недолго.

- Какова степень невероятности такого развития событий?

– Для такого развития событий необходимо, чтобы Иран стал готов подружиться со Штатами. А пока ничто об этом не говорит. И чтобы Штаты были готовы променять такого проверенного союзника в регионе, как СА, на очень волатильного и непроверенного «союзника», как Иран. Вероятность такого развития события ничтожно мала. Но если Саудовская Аравия американцев на это вынудит, то американцы могут на это пойти.

- Великобритания готовит для Саудовской Аравии аналог «акта Магнитского». Этот инструмент сможет влиять на экономику или это будет сугубо лирика о правах человека?

– Любой такой акт никогда не влияет на экономические процессы, потому что он направлен на конкретных людей.

- А конкретные бизнесмены в таких списках конкретно рулят экономическими процессами. Хотя бы в своих странах.

- Этих инкорпорированных в экономику людей можно дезинкопорировать в любой момент. Это совершенно не проблема.

- То есть если этот будущий «акт Хашогги» отрубит хвост кому-то важному для экономики Саудовской Аравии, то этот хвост пришьют другому?

- Совершенно верно. Такие меры не могут влиять на экономику физически. В Великобритании власть избираемая, они должна реагировать, им нужно же что-то говорить избирателям о таких пугающих историях.

- Какие другие мировые события будут влиять на российскую экономику до конца года?

– На нашу экономику мало какие события влияют вообще. Россия – это нефтяная компания. На нас влияет изменение цены на нефть. Цена на нефть определяется частично ставкой рефинансирования, возможностями нефтеносных регионов по добыче, консенсусом стран. В условиях нынешней ссоры всех со всеми цена на нефть вряд ли будет падать. Всё остальное очень второстепенно. Ну а вероятность серьезной разборки для всей мировой экономики крайне мала. Но если она начнёт разгонять цены на нефть, это будет торможением мировой экономики. Рост цен на нефть всегда тормозит рост конечного продукта.

- Как скоро мы поймём цену этого танца с саблями в исполнении Вашингтона и Эр-Рияда?

– Думаю, что в ближайшие 3 – 4 месяца станет понятно.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»