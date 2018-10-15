Навальный не дождался обвинений по делу о клевете. В отделе полиции он провел несколько минут

Оппозиционер Алексей Навальный провел в кабинете у следователя, куда его вызвали для предъявления обвинения по делу о клевете двухлетней давности, несколько минут. Он лишь подписал «стандартную бумагу с разъяснением прав».

Об этом политик рассказал днем 15 октября в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил, что его вызвал следователь одного из районных управлений столичного МВД для предъявления обвинения по делу о клевете, которое было возбуждено в 2016 году по заявлению Павла Карпова. В СМИ бывшего следователя связывали с «делом Магнитского», а Фонд борьбы с коррупцией рассказывал о принадлежащих ему автомобилях и элитной недвижимости.

«Следователь даёт мне стандартную бумагу с разъяснением прав: вот, ознакомьтесь и подпишите. Подписываю бумагу. Следователь: всё, можете идти, будем на связи. Мы с адвокатом: а обвинение?! Следователь: на сегодня всё. На всё ушло 3 минуты», – описал встречу Навальный.

Оппозиционер предположил, что обвинение ему не стали предъявлять из-за «шума в СМИ».

В минувшее воскресенье, 14 октября, Навальный вышел из изолятора, где он провел 50 суток по двум административным делам.