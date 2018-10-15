ЖК «Солнечный город» – победитель конкурса RREF Awards

Setl City

ЖК «Солнечный город» от Setl City стал обладателем главного приза федеральной премии RREF Awards в номинации «Комфортная среда (регионы России)». Торжественная церемония награждения прошла 12 октября в Москве в концертном зале «Известия Hall» на Пушкинской площади.

Проект Setl City признан лучшим на всех этапах конкурса. Сначала ЖК одержал победу в народном онлайн-голосовании в своей категории. Затем тройку лидеров оценило жюри – эксперты назвали «Солнечный город» одним из самых комфортных проектов для жизни.

Жилой комплекс «Солнечный город» возводится в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В рамках проекта компания Setl City уже сдала четыре кирпично-монолитных дома средней этажности с фасадами в бежево-коричневой гамме, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще два дома.

Setl City

На территории ЖК уже открыта общеобразовательная школа на 1375 ребят с двумя бассейнами и два детских сада с бассейнами на 220 малышей каждый. Все социальные объекты Setl City построила и спроектировала за собственный счет. Осенью этого года компания планирует приступить к строительству третьего детского сада на 220 мест – проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Застройщик также выполняет проектирование еще одного детского сада и школы для ЖК «Солнечный город». Старт строительства школы запланирован на текущий год.

Setl City

Отметим, что российская премия в области жилой недвижимости RREF AWARDS – знак качества объектов жилищного строительства, а также знак доверия потребителей и признания экспертов рынка. В прошлом году обладателем премии стал микрорайон «Семь столиц» от Setl City в Кудрово. По результатам народного голосования проект признан лучшим в номинации «Городское строительство: регионы России. Город в городе».

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК "Семь столиц" - застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations