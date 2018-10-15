Шувалов рассказал Путину, что Внешэкономбанк при помощи Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка сможет выдать до 12 трлн рублей кредитов

В ближайшие пять лет Внешэкономбанк (ВЭБ) сможет выдать 9 – 12 трлн рублей кредитов при участии Газпромбанка, Сбербанка и ВТБ. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил бывший первый вице-премьер и нынешний глава ВЭБа Игорь Шувалов, сообщает 15 октября пресс-служба Кремля.

«В предыдущий период было выдано кредитов Внешэкономбанком около 3 триллионов рублей. Сегодня с нашими консультантами мы работаем и считаем, что в ближайшие пять лет при новой модели Внешэкономбанк в состоянии выдать около такой же суммы кредитов, имея в виду, что если к этой работе будут подключены наши крупнейшие кредитные организации: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, – то мы сможем привлечь в три-четыре раза больше той суммы, которую я называю, то есть больше 3 триллионов рублей», – рассказал Шувалов.

Председатель Внешэкономбанка подчеркнул, что сейчас организация делает все возможное, чтобы оценка рисков безоговорочно принималась Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ. Ранее «Фонтанка» писала, что с помощью этих организаций правительство хочет превратить ВЭБ в «кредитный синдикат» для помощи российским инвесторам в поисках финансирования.