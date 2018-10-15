Петербург побил температурный рекорд и приблизился к летним +20

Последний раз столь тепло 15 октября в Петербурге было больше двухсот лет назад. Понедельник обновил исторический рекорд.

Об этом в Facebook сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Столбик термометра после двух часов дня дополз до отметки +18,6 и продолжает расти. Максимум, зарегистрированный за историю наблюдений, был зафиксирован 15 октября 1889 года, тогда было +17,2. При этом вчерашний день, когда в парки пригородов было сложно попасть из-за длинных очередей и теплой погоды, рекорд не побил.

Ближайшие дни, по прогнозу, также будут солнечными. Колесов не исключил, что еще один рекорд удастся побить 17 октября. Бабье лето, как рассказал «Фонтанке» специалист, закончится 18-го числа. Первый снег синоптики ждут ближе к концу месяца, снежинки могут показаться в петербургском небе к 25 октября. Однако, пока еще теплый залив сохранит слабоположительные температуры, легкий минус в октябре возможен только ночью, и то, вероятнее, в Ленобласти.