Главгосэкспертиза одобрила проект культурно-исторического центра, который приютит линкор «Полтава»

Проект первого этапа строительства культурно-исторического центра, где будет экспозиционирована копия парусника Петра I «Полтава», одобрила Главгосэкспертиза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 15 октября.

Фото: Главгоэкспертиза

Для реплики знаменитого линкора построят одноэтажное здание с подвалом, эксплуатируемой кровлей и двумя одноэтажными надземными павильонами. По плану там должны появиться также стоянка корабля, причал и гидротехнические сооружения. В центре будут представлены две зоны. Одна – для посетителей, другая – для персонала.

Комплекс будет находиться на берегу Финского залива, у парка 300-летия Петербурга.