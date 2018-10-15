Главгосэкспертиза одобрила проект культурно-исторического центра, который приютит линкор «Полтава»
Проект первого этапа строительства культурно-исторического центра, где будет экспозиционирована копия парусника Петра I «Полтава», одобрила Главгосэкспертиза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 15 октября.
Для реплики знаменитого линкора построят одноэтажное здание с подвалом, эксплуатируемой кровлей и двумя одноэтажными надземными павильонами. По плану там должны появиться также стоянка корабля, причал и гидротехнические сооружения. В центре будут представлены две зоны. Одна – для посетителей, другая – для персонала.
Комплекс будет находиться на берегу Финского залива, у парка 300-летия Петербурга.
Справка:
«Полтава» — первый линкор Балтийского флота, который спустили на воду в 1712 году. Судно было названо в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. После завершения службы в 1732 году имя «Полтава» передавалось по наследству четырем другим кораблям. Современная «Полтава» – точная копия первого парусного корабля Балтийского флота с таким же названием. Реплику подготовили на верфи исторического судостроения «Полтава» – строительство началось в 2013 году. В проектировании принимали участие Центральный военно-морской музей и Центральный военно-морской архив. Корабль спустили на воду 27 мая 2018 года в торжественной обстановке.