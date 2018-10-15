Минфин РФ: Быстро-быстро дошлифуем план по дедолларизации, но покажем его только Медведеву

Список мер, которые кабинет министров намерен предпринять для дедолларизации экономики России, находится под грифом «для служебного пользования». Об этом 15 октября сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев. «Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены», – лишь отметил заместитель Антона Силуанова.

Ожидается, что список мер будет передан на утверждение премьеру Дмитрию Медведеву после того, как профильные ведомства устранят разногласия.

«У нас разногласия технические есть между ведомствами сейчас (Минфин, Минэкомики и ЦБ. – Прим.ред.). Мы быстро-быстро их дошлифуем», – намекнул на скорые новости по нашумевшей дедолларизации Моисеев и уточнил, что пункта о возможном ограничении кредитования компаний в валюте этот план не содержит.

В начале октября, спустя месяц после того, как тему дедолларизации неоднократно поднимал глава ВТБ Андрей Костин, правительство подтвердило, что прорабатывает вопрос о снижении зависимости российской экономики от американской валюты. После этого и глава ВТБ Костин, и глава Минфина Силуанов выступили с обещаниями, что рядовых валютных вкладчиков эта реформа не коснётся. Ещё через несколько дней заместитель министра финансов Владимир Колычев рассказал, что Россия может перейти на расчеты в евро с партнерами в ЕС.