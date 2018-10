Неизвестный захватил заложника на вокзале в Германии

Полиция оцепила территорию около вокзала города Кёльна, так как неизвестный мужчина взял другого человека в заложники.

«В районе площади Бреслауэр плац произошел захват заложника. Сотрудники полиции находятся на месте и проясняют ситуацию», – сообщается 15 октября в твиттере МВД ФРГ.

woman taken #hostage in the western German city of #Cologne, police said , urging people to stay away , hostage has been taken, either at #McDonald's or at a nearby #pharmacy, pic.twitter.com/3RVnxv4tPq