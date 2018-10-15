18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +15
$ 65.75р
76.05р
16:50 15.10.2018
Расширенный поиск

Бизнес
15.10.2018 14:32
Печать

Счетная палата признала, что бензин может снова резко подорожать в новом году. Виной тому – повышение акцизов на топливо

Бензин на АЗС вновь может резко подорожать из-за запланированного правительством повышения акцизов на топливо с 1 января 2019 года. Такого прогноза придерживается Счетная палата в проекте бюджета на 2019-2021 годы.

В ведомстве отметили, что при негативном сценарии придется принимать «дополнительные компенсационные и сдерживающие меры», пишет 15 октября Znak со ссылкой на ТАСС. 

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что с 1 января 2019 года акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут на 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей на тонну соответственно (до 8258 рублей и 11892 рублей). Уравновесить ситуацию попытаются за счет понижения таможенных пошлин и субсидий нефтяным компаниям. 

Резкий рост цен на бензин в 2019 году прогнозировал Российский топливный союз. В организации заявили, что из-за повышения акцизов и НДС экспорт топлива стал выгоднее, чем поставки на внутренний рынок. 

Цены на бензин «скачут» с начала летнего сезона. В некоторых регионах, в Якутии, например, стоимость 1 литра 92-го превысила 50 рублей. Нефтяники указывали на то, что цены разогнала мировая конъюнктура. Из-за роста мировых цен поставлять топливо на внешние рынки стало выгоднее. Как результат, на внутреннем образовался дефицит, из-за которого топливо начало дорожать. Но бывший вице-премьер Аркадий Дворкович считал, что всему виной — «пересменка в правительстве». По его мнению, нефтяники воспользовались ситуацией и резко повысили цены в течение двух-трех недель перестановок.

Для решения проблемы правительство с 1 июля снизило акцизы на топливо. Но это позволило лишь немного снизить цены. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, занялась спекулянтами.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
15.10.2018 16:40

В «Новой Охте» открылся меблированный шоу-рум

Во второй очереди строящегося жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, появился шоу-рум
ГК "КВС"
15.10.2018 16:27

Пусть победит сильнейший

В период с 28 октября по 1 ноября пройдет детско-юношеский футбольный Фестиваль «SEVASTOPOL CUP» (0+), одним из организаторов которого выступила компания «КВС».
ГК "КВС"
15.10.2018 16:23

В ЖК «Ясно.Янино» появилась снегоуборочная техника

В преддверии зимнего ненастья управляющая компания «КВС-Уют» закупила для уборки территории микрорайона «Ясно.Янино» фронтальный минипогрузчик Lokust 753.
ГК "КВС"
15.10.2018 16:16

Полетели вместе навстречу мечте

Компания «КВС» вывела на рынок новые квартиры в ЖК «Крылья» с большим выбором интересных планировочных решений
предоставлено компанией АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
15.10.2018 15:18

Проект ЮИТ представлен на премию в конкурсе Helsinki High-rise в Финляндии

Концерн ЮИТ принял участие в конкурсе архитектурных и строительных проектов Helsinki High-rise в Финляндии.
Setl City
15.10.2018 15:00

ЖК «Солнечный город» – победитель конкурса RREF Awards

ЖК «Солнечный город» от Setl City стал обладателем главного приза федеральной премии RREF Awards в номинации «Комфортная среда (регионы России)». Торжественная церемония награждения прошла 12 октября в Москве в концертном зале «Известия Hall» на Пушкинской площади.
https://pixabay.com
15.10.2018 11:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
12.10.2018 17:11

Жилой квартал «Гавань Капитанов» аккредитован еще одним банком

АК Барс Банк предлагает ипотеку во всех домах нового жилого квартала «Гавань Капитанов» от компании «Лидер Групп»
LEGENDA Intelligent Development
12.10.2018 16:26

Инновации в проектах LEGENDA

Компания LEGENDA представила новые технологичные решения: единую мультисервисную сеть (МСС) и слаботочный щит NETBOX, которые впервые внедрит в свои проекты.
pixabay.com
12.10.2018 16:04

«Победа» начала летать в Лондон и Милан из Санкт-Петербурга

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», в пятницу начала выполнять регулярные рейсы по новому международному направлению Санкт-Петербург-Лондон (аэропорт Станстед).
ГК «Эталон»
12.10.2018 15:12

Генеральный директор ГК «Эталон» возглавил Комиссию по вопросам BIM-технологий при Минстрое РФ

Генеральный директор Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский возглавил Комиссию по вопросам реализации внедрения технологий информационного моделирования, созданную в Общественном совете при Минстрое России
Ленстройтрест
12.10.2018 14:36

В Ленобласти выбрали лучшего штукатура

В жилом комплексе «Янила Кантри» в Янино состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018».