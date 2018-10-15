Счетная палата признала, что бензин может снова резко подорожать в новом году. Виной тому – повышение акцизов на топливо

Бензин на АЗС вновь может резко подорожать из-за запланированного правительством повышения акцизов на топливо с 1 января 2019 года. Такого прогноза придерживается Счетная палата в проекте бюджета на 2019-2021 годы.

В ведомстве отметили, что при негативном сценарии придется принимать «дополнительные компенсационные и сдерживающие меры», пишет 15 октября Znak со ссылкой на ТАСС.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что с 1 января 2019 года акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут на 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей на тонну соответственно (до 8258 рублей и 11892 рублей). Уравновесить ситуацию попытаются за счет понижения таможенных пошлин и субсидий нефтяным компаниям.

Резкий рост цен на бензин в 2019 году прогнозировал Российский топливный союз. В организации заявили, что из-за повышения акцизов и НДС экспорт топлива стал выгоднее, чем поставки на внутренний рынок.

Цены на бензин «скачут» с начала летнего сезона. В некоторых регионах, в Якутии, например, стоимость 1 литра 92-го превысила 50 рублей. Нефтяники указывали на то, что цены разогнала мировая конъюнктура. Из-за роста мировых цен поставлять топливо на внешние рынки стало выгоднее. Как результат, на внутреннем образовался дефицит, из-за которого топливо начало дорожать. Но бывший вице-премьер Аркадий Дворкович считал, что всему виной — «пересменка в правительстве». По его мнению, нефтяники воспользовались ситуацией и резко повысили цены в течение двух-трех недель перестановок.

Для решения проблемы правительство с 1 июля снизило акцизы на топливо. Но это позволило лишь немного снизить цены. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, занялась спекулянтами.