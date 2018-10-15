Круг клиентов ограничен: Bugatti собирается выпустить самый дорогой в мире кроссовер

Четвертой моделью, выпущенной маркой Bugatti с тех пор, как брендом владеет Volkswagen, может стать кроссовер, пишет 15 октября CarAdvice.

То, что такая возможность действительно рассматривается, подтвердил журналистам во время Парижского автошоу гендиректор Bugatti Стефан Винкельман. Как и вся продукция марки, такой автомобиль будет рассчитан на очень ограниченный круг клиентов, попросту говоря – на миллиардеров.

Самая новая модель Bugatti Divo, представленная публике не на массовом Парижском шоу, а на эксклюзивном Pebble Beach Concours d'Elegance в Калифорнии, стоит уже около 5 миллионов евро, а «серийная» Bugatti Chiron – 3,5 миллиона. На этом фоне даже Veyron с его 1,3 миллиона смотрится «масс продакшеном». Ультралюксовый кроссовер от Bugatti вряд ли будет стоить меньше, чем нынешний хит Bugatti Chiron, но все-таки, наверное, не дотянет до суперэксклюзивного Divo.

При этом Винкельман развеял надежды на то, что кроссовер будет построен с тем же знаменитым двигателем W16, который считается «основой бренда» Bugatti и мощность которого в нынешней инкарнации дошла уже до невозможных 1500 лошадиных сил.

Также CEO Bugatti сообщил о возможности появления гибридных версий, поскольку существует «социальный запрос с точки зрения сокращения выбросов».