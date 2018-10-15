Прокуратура наказала управляющую компанию, которую просил проверить Александр Беглов

Городская прокуратура нашла нарушения в действиях управляющей компании «Жилкомсервис №1 Кировского района» – 72 стояка, по которым в 67 домов поступает тепло, оказались неисправны. Организация получила от надзорного органа представление об устранении нарушений. Об этом 15 октября сообщили в прокуратуре Петербурга.

Кроме того, ЖКС №1 стала фигурантом дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Материалы дела направлены в суд, компании грозит штраф в размере от 250 до 300 тысяч рублей.

Визит правоохранителей в ЖКС №1 фактически инициировал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. После доклада главы Кировского района Сергея Иванова о 72 стояках в жилых домах, в которых нет циркуляции горячей воды по вине управляющей компании, Беглов пообещал связаться с прокурором города Сергеем Литвиненко и попросить его проинспектировать деятельность компании.