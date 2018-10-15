«Газпром» не смог найти подрядчиков для «Силы Сибири». Конкурс почти на 50 млрд не состоялся

Пять тендеров на закупку труб большого диаметра (ТБД) для газопровода «Сила Сибири» признаны несостоявшимися. Об этом 15 октября пишет RNS со ссылкой на материалы, предоставленные «Газпромом».

Тендеры на общую сумму в 47,416 млрд рублей были объявлены в середине сентября. Речь шла о поставке труб для участка Ковыкта — Чаянда газопровода «Сила Сибири».

«На участие в запросе предложений заявок не представлено. Комиссия по подведению итогов запроса предложений ПАО "Газпром закупки" решила признать запрос предложений несостоявшимся», — сообщается в протоколах каждой из пяти закупок.