На трассах Ленобласти запрещают работы с асфальтом в холодную погоду

В Ленинградской области вступило в силу ограничение на работу с асфальтобетонными смесями для подрядных организаций, выполняющих ремонты и строительство на региональных дорогах. Об этом 15 октября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе областного дорожного комитета. Дело в том, что, согласно строительным нормам, укладывать асфальт осенью можно только в сухую погоду и при температуре воздуха не ниже плюс 10 градусов по Цельсию.

«Начиная с понедельника подрядчики будут получать персональное разрешение у заказчика работ — ГКУ «Ленавтодор». Если температура воздуха позволяет выполнять асфальтирование без ущерба качеству, то с нашей стороны никаких вопросов не возникнет. Документом отдельно предусмотрено, что в случае похолодания или осадков работы должны быть полностью остановлены», — поясняет глава комитета Юрий Запалатский.

ГКУ «Ленавтодор» дополнительно запросило у подрядчиков рецептуры смеси с применением добавок, снижающих температуру укладки покрытия. Химический состав будет проверен испытательной лабораторией учреждения.

Запрет частично распространяется на связанные с укладкой асфальта работы по содержанию дорог, которые проводят государственные предприятия – ремонтно-строительные и эксплуатационные управления.