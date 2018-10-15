На соляном озере в США автомобиль разогнали до исторического максимума – более 800 км/ч

На соревнованиях World Speed Finals, проходивших на высохшем соляном озере Бонневилль в США, команда Team Vesco установила мировой рекорд скорости. Их автомобиль Turbinator II преодолел планку в 500 миль/ч (804,5 км/ч).

Как пишет Motor1.com, Turbinator II напоминает типичный автомобиль для заездов на сверхбыстрых скоростях. В длину он составляет 10,97 метра, в ширину 0,91 метра, колесная база – 6,4 метра, а весит машина 2245 кг. Оснащен он турбовальным вертолетным двигателем мощностью более 5000 лошадиных сил, который приводит в движение все четыре колеса. Резина – специальные шины Mickey Thompson. Для торможения, что неудивительно, используются парашюты.

Под управлением гонщика Дэйва Спенглера Turbinator II разогнался до скорости 503 миль/ч (809 км/ч). Однако зафиксирован этот рекорд, увы, не был. Чтобы он стал официальным, должны были провести второй заезд в противоположном направлении, но из-за дождя команда смогла сделать только один.

Видео: YouTube/kirbyvideo

Зато за Turbinator II числится национальное достижение среди автомобилей с приводом на колеса. В сентябре автомобиль установил рекорд в 776,58 км/ч (он фиксируется по средней скорости), а максимальной скоростью, которой удалось тогда достичь, стала 791,63 км/ч.