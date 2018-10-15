«Знай своего клиента». Как политика мешает финским компаниям развиваться в России

Российский рынок теряет интерес со стороны финских компаний. Как страна поддерживает свой экспорт и чего не хватает Петербургу для привлечения финских игроков, готовых открыть здесь своё производство, в интервью «Фонтанке» рассказал Тимо Пиетиляйнен, руководитель местного представительства финской финансовой госкомпании Finnvera.

Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

Государственная финансовая компания Finnvera – официальное агентство экспортных кредитов Финляндии. Специализируется на предоставлении своим клиентам кредитов, поручительств, финансировании капиталовложений, страхует экспортные кредиты от политических и коммерческих рисков. Финансирует в том числе компании, работающие с Россией и в России.

- Вы почти 20 лет работаете в Finnvera. Расскажите, как началось ваше взаимодействие с Россией в профессиональном плане?

– Я всю свою карьеру работал в финансовой сфере, сначала юристом в банке, а с 2000 года – в агентстве Finnvera. C Россией я познакомился сразу, как перешёл в Finnvera. В нашем отделении в Лаппеенранте в 2000-х среди клиентов было много российских предпринимателей, которые открывали свой бизнес в Финляндии. Также мы финансировали малые и средние финские предприятия, которые работали с Россией. В представительстве Finnvera в Петербурге я работал с 2007 по 2009 год и вновь вернулся в 2012-м.

- Что изменилось с тех пор? С какими трудностями финские компании в России сталкивались тогда и какие препятствия им приходится преодолевать сейчас?

– Если говорить о ведении бизнеса в целом, в начале 2000-х была очень сильна социальная составляющая. Случалось так, что с клиентами проводили долгие вечера, сейчас работа делается на работе, то есть и финны, и русские к делу подходят гораздо более профессионально. Это, пожалуй, самое большое отличие.

У финских компаний 10 лет назад было больше вариантов получить финансирование, было больше инвесторов. Пожалуй, к концу 2010-х была наилучшая ситуация: в Петербурге было много банков из Северных стран, которые здесь работали, например, Swedbank, Handelsbanken, которые позже ушли из России, а также другие финансовые организации, такие как FinnFund (Финский фонд промышленного сотрудничества – госкомпания, которая предоставляет долгосрочные инвестиционные кредиты и венчурный капитал для проектов частных предприятий в развивающихся странах и России. – Прим. ред.). Сейчас у малых и средних компаний выбор меньше.

- Вы считаете, недостаток финансирования – главный барьер для выхода на российский рынок?

– Нет, проблем много, и основная из них – нестабильная политическая и экономическая ситуация. Экономика России находится в сложном положении. Политическая обстановка, на которую влияют санкции, остаётся тяжёлой. Из-за этого и инвестировать затруднительно.

- То есть сейчас наихудший момент за последние десять лет? Что стало с интересом финских компаний к выходу на российский рынок после того, как Россия взяла курс на импортозамещение?

– Наверное, да. Десять-пятнадцать лет назад все хотели выйти на российский рынок, наблюдался пик интереса. Те компании, которые работают здесь уже 10–15 лет, справляются, потому что они умеют действовать [в российской среде] и подстраиваться под ситуацию на рынке. Они частично заместили экспорт, инвестировав в локализацию производства. Для финских молодых малых и средних предприятий, которые нацелены на интернационализацию, порог для выхода в Россию слишком высокий. На российском рынке высокая конкуренция, и они боятся. Поэтому смотрят на другие страны, где рост в среднем составляет 3,5–3,7% в год. Другими словами, в данный момент первый шаг легче сделать на другие рынки, чем в Россию.

Интерес к России у опытных игроков остаётся высоким, но у новичков он немного снизился. Это нашло отражение в барометре экспорта, который делали Finnvera и Центральная торговая палата Финляндии. Раньше Россия была важнейшим партнёром для финских экспортных компаний, на втором-третьем месте, а весной она оказалась на четвёртом. Для новых предприятий, которые ищут новые рынки сбыта, Россия – лишь на 8-м месте.

- Какой объём выданных кредитов и гарантий приходится на Россию?

– Россия является третьим по величине рынком экспортного финансирования Finnvera сразу после США и Германии, доля России в финансовых обязательствах Finnvera по финансированию экспорта составляет около 5–6%, что составляет на сегодняшний день около 1,2 млрд евро.

В начале 2014 года финансовые обязательства Finnvera в России составляли менее 1 млрд евро, но в течение 2015 года они почти удвоились, в то время как экспорт в Россию упал в два раза. К сокращению финансовых обязательств до 1,2 млрд евро привело то, что российские компании погасили все свои обязательства, несмотря на трудные времена.

На конец июня 2018 года финансовая ответственность (финансирование) Finnvera распределялась следующим образом:

предоставление грантов крупным компаниям (экспортные кредитные гарантии и специальные гарантии) – 22,9 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро было предоставлено в начале 2018 года;

финансирование для мелких и средних предприятий (кредиты, гарантии и экспортные гарантии) – 2,5 млрд евро, из которых 0,6 млрд евро было предоставлено в начале 2018 года.

- Какие компании обычно получают финансирование от Finnvera и на что?

– Finnvera может финансировать инвестиционные проекты финских малых и средних предприятий на российском рынке и экспортные проекты всех размеров финских компаний. Все средства идут из Финляндии. Экспортные гарантии составляют 90% нашего финансирования, поскольку основная роль Finnvera – поддержка экспорта. Конечно, мы при необходимости даём деньги и малым, и средним предприятиям, которые раньше специализировались на экспорте, но в рамках импортозамещения инвестировали в производство в России. Таких кейсов не очень много.

Обычно это крупные экспортные проекты, например, корабли, большие машины и оборудование, телекоммуникационные сети. Обычно в экспорте в Россию как раз есть поставки крупных объектов, например, харвестеров. Под наши гарантии российский покупатель может получить долгосрочный экспортный кредит от западного банка. Но из-за санкций такого финансирования сейчас меньше, чем раньше.

- Как изменилось отношение к инвестициям в Россию с докризисных времён?

– В последнее время были введены санкции, которые трудно интерпретировать. Все западные финансовые институты должны соблюдать принцип KYC – Know your customer («Знай своего клиента»), в последние годы нормы KYC значительно ужесточились, что осложняет финансирование многих экспортных проектов. Например, мы проверяем, кто является российским покупателем нашего клиента-экспортёра. Это касается всех западных финансовых организаций и экспортёров, что, конечно, затрудняет процесс для всех его участников.

- На что ещё Finnvera смотрит, помимо этого, когда принимает решение о предоставлении финансирования?

– Это должны быть фирмы с большим опытом работы на российском рынке. Если компания хочет выйти на российский рынок, её деятельность в Финляндии должна быть рентабельной, приносить прибыль. Можно отправляться за рубеж, когда здоров отечественный бизнес. У стартапа, в свою очередь, должна быть очень хорошая бизнес-идея и руководитель с опытом. Кроме того, экономически фирма должна быть сильной, чтобы выдержать возможные риски и неудачи. Это требование действует при выходе на любой зарубежный рынок, в ту же Швецию, например.

- Вы финансируете только финские компании или у российских тоже есть шанс получить поддержку от Finnvera?

– Это должна быть зарегистрированная в Финляндии компания, пусть даже и дочерняя фирма российского предприятия. При этом необходимо, чтобы она вела реальный бизнес в Финляндии. Однако в последние несколько лет из-за этого правила «Знай своего клиента» есть трудности – финские банки не всегда открывают счета принадлежащим россиянам компаниям, поскольку не могут получить достаточно достоверной информации об инвесторах, и это проблема. Печально, конечно, потому что российские компании могли бы принести пользу экономике Финляндии.

- Предприятия из каких сфер сейчас проявляют наибольший интерес к России?

- Сектор продукции для строительства, потому что даже новым компаниям легко выйти на российский рынок, поскольку здесь уже есть крупные финские строительные компании. С ними сотрудничают на начальном этапе, а затем по мере расширения деятельности находят и российских клиентов, чтобы бизнес был рентабельным. Промышленные товары для строительства — один из традиционных секторов здесь, в Петербурге. У Финляндии хороший опыт в этой сфере (у нас работают Tikkurila, Teknos, Nor-maali), и она продолжает привлекать финнов. В связи со строительством в российском рынке также заинтересованы архитектурные и инженерные бюро из Финляндии.

Есть и другие успешные сферы, например, связанные с деревообработкой: лесопилки, фанерные заводы. В них финны инвестируют. В России может быть успешным предприятие, у которого современная эффективная линия производства и российское сырье.

- За последние пару лет российский рынок покинули крупные финские игроки. Ваш прогноз: продолжится ли такая тенденция? Какая сфера самая слабая в этом плане?

– Я, конечно, надеюсь, что крупных уходов больше не будет. На мой взгляд, те, кто уже на рынке и у кого есть готовая база, поддерживают бизнес и просто ждут, когда ситуация прояснится. Финские компании готовы инвестировать дальше. Но данный момент – это в определённом смысле момент ожидания. И совсем новых игроков, которые раньше не вели торговлю с Россией и не работали здесь, следующие два года будет совсем немного. Заинтересованных много, но первый шаг сделать трудно.

- Есть ли всё же шанс, что на российском рынке появятся новые игроки из других сфер?

– Наверное, могут прийти представители сферы услуг, они проявляют интерес, IT-компании. CleanTech, пожалуй, — отрасль будущего, потому что в России есть проблемы с полигонами, а у Финляндии хороший опыт в CleanTech, и я надеюсь, что такие предприятия придут сюда, это необходимо. Финнам не обязательно даже открывать здесь производство, они могут продавать технологии.

- Производитель техники Vilakone пока передумал строить свой собственный завод и предпочёл арендовать площадку в индустриальном парке. Является ли это, по-вашему, отражением общего тренда? Готовы ли финские компании инвестировать в Россию, учитывая не очень благоприятную экономическую ситуацию?

– Конечно, если есть подходящая площадка для аренды, компания предпочтёт её, чтобы сосредоточиться на своём бизнесе. Такой тренд наблюдается и в Финляндии. В России проблема в том, что нет подходящих помещений для аренды. Я не знаю кейс «Вилаконе» в подробностях, но я сам сделал бы точно так же. Если есть возможность арендовать подходящую площадку, то лучше начать производство на ней, потому что инвестиции в участок и строительство – это пустая трата денег, их лучше использовать на оборудование и развитие деятельности.

- И легче свернуть производство?

– Если проект не удался, то, конечно, проще. Если мы говорим о Петербурге и окрестностях, очень важно, чтобы было желание сдавать в аренду производственные площади. Это большое препятствие при переносе производства в Россию.

- Вы считаете, что в Петербурге не хватает технопарков? Технопарк Greenstate, например, заполнен не на 100%.

– В технопарке YIT нужно покупать участок и строить самому. Через два – пять лет успешной деятельности компания может достигнуть определённого роста и сделать это. Из технопарков хороший пример – особая экономическая зона «Моглино» в Псковской области: там есть и готовые площадки, но при этом и цена на участки выгодная, есть хорошая инфраструктура и налоговые послабления. Туда уже инвестировал финский резидент – [производитель красок] «Нор-маали». В это место финским компаниям, пожалуй, относительно легко попасть. Привлечь компании в Петербург в сложившейся ситуации было бы намного проще, если бы было больше готовых хороших безопасных производственных площадок.

Беседовала Яна Пруссакова

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России — 2018». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами вы сможете в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса», а с условиями участия в проекте – в презентации.