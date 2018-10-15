Член Морского совета Петербурга найден мертвым. Он отвечал за крупнейшие транспортные выставки России

В Петербурге возбудили дело об убийстве члена Морского совета при правительстве города Александра Тихомирова. Он найден с множественными ранениями.

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, накануне вечером тело Тихомирова нашли в квартире дома на Комендантском проспекте. Нанесенные ножом травмы криминалист зафиксировал на голове, шее, груди.

Следственный комитет возбудил дело по статье 105 УК «Убийство». Несмотря на характер повреждений, признаки стороннего вмешательства в судьбу Тихомирова отсутствуют, и дело, возможно, будет прекращено после судебно-медицинской экспертизы.

53-летний предприниматель входил в Морской совет при правительстве Петербурга, сопредседателями которого являются губернатор города и главком ВМФ Владимир Королев. Тихомиров возглавлял акционерное общество «Транстех Нева Эксибишнс», которое проводит крупнейшие в России международные транспортные выставки «Нева» и «Транстек». Ранее он занимал должность главы дирекции транспортных выставок и конгрессов «Ленэкспо».