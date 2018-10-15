Песков объяснил лингвистическими особенностями ответ Трампа о Путине и политических убийствах
Дмитрий Песков прокомментировал интервью Дональда Трампа с положительным ответом на вопрос о возможной причастности fontanka.ru/2018/10/15/028 российского президента к убийствам и отравлениям.
«Я не стал бы давать оценку, что Трамп допустил возможность и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь нужно относиться к лингвистическим особенностям гибко. Другого ответа, понятно, что быть не могло, это ответ президента США», — заявил Песков журналистам.
Пресс-секретарь напомнил, что Трамп прямых обвинений Путину не выдвигал, да и не может существовать каких-либо подкрепленных доказательствами обвинений в отношении российского президента.
О Путине и том, что он может быть замешан в убийствах и отравлениях, президента США спросили в программе 60 Minutes на канале CBS News. Он ответил: «Возможно, да. Возможно, я думаю. Но полагаю, не в нашей стране».
Справка:
Ограничительные меры в отношении России из-за отравления Скрипалей «Новичком» США ввели в конце августа. Санкции предусматривают запрет на продажу России продукции и технологий двойного назначения. Предполагается, что если Москва не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия, санкции будут ужесточены.
По версии полиции Великобритании, в Солсбери для покушения на Скрипалей приезжали двое россиян, использовавших документы на имена Руслана Боширова и Александра Петрова. Расследователи установили, что речь, предположительно, идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине — сотрудниках ГРУ и Героях России.
В сентябре Трамп подписал указ о наказании за вмешательство в американские выборы. Среди возможных санкций — заморозка активов, ограничение доступа к финансовой системе США, запрет американцам на инвестиции в компании, попавшие под ограничения.