Песков объяснил лингвистическими особенностями ответ Трампа о Путине и политических убийствах

Дмитрий Песков прокомментировал интервью Дональда Трампа с положительным ответом на вопрос о возможной причастности fontanka.ru/2018/10/15/028 российского президента к убийствам и отравлениям.

«Я не стал бы давать оценку, что Трамп допустил возможность и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь нужно относиться к лингвистическим особенностям гибко. Другого ответа, понятно, что быть не могло, это ответ президента США», — заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь напомнил, что Трамп прямых обвинений Путину не выдвигал, да и не может существовать каких-либо подкрепленных доказательствами обвинений в отношении российского президента.

О Путине и том, что он может быть замешан в убийствах и отравлениях, президента США спросили в программе 60 Minutes на канале CBS News. Он ответил: «Возможно, да. Возможно, я думаю. Но полагаю, не в нашей стране».