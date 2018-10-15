Навальный рассказал, что ему предъявляют новые обвинения по уголовному делу двухлетней давности. Оппозиционер клеветал на бывшего следователя

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил в своем блоге 15 октября, что следователь собирается ему предъявить обвинения по уголовному делу о клевете.

По сведениям политика, речь идет о деле по ч. 5 ст. УК 128.1 («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»). Дело якобы было возбуждено еще два года назад по заявлению бывшего следователя МВД Павла Карпова, которого в СМИ связывали с «делом Магнитского» (погибшего в СИЗО юриста компании Hermitage Capital).

«Заявление на меня написал бывший сотрудник МВД, проходящий по «делу Магнитского», — Павел Карпов. В его собственности обнаружились объекты элитной недвижимости, роскошные автомобили и т. д., причём в количестве, которое ну никак не доступно сотруднику МВД даже с самой большой зарплатой. Милиционер Карпов заявил, что деньги на жизнь-люкс он получил «в подарок от своего состоятельного друга». А все, кто считают чужие средства и находят в них коррупционное происхождение, — клеветники», – пишет Навальный.

Напомним, что 14 октября Алексей Навальный освободился из спецприемника после 50 суток административного ареста по двум делам, связанным с митингами. По его словам, своей первый день на свободе он провел с семьей.