Мигранты-нелегалы погибли в ДТП в Греции и Турции: сначала 11 в огне, потом 22 в воде

Сразу две тяжелые аварии произошли в Греции и Турции в этот уик-энд, и обе они связаны с нелегальной эмиграцией. В обоих случаях речь идет о грузовиках, в которых перевозились нелегальные мигранты, суммарно в них погибли более 30 человек, еще полтора десятка пострадали.

В субботу, 13 октября, около 5 часов утра неподалеку от города Кавала на севере Греции небольшой грузовик, по сообщению Independent, отказался подчиниться требованиям полиции остановиться. Уходя от погони, машина столкнулась со встречным автопоездом и загорелась. Все 11 человек, находившихся внутри, включая водителя, погибли.

Установить личности жертв, как говорят в полиции, не представляется возможным, при этом номерные знаки на автомобиле были от другой машины. Судя по всему, полиция некоторое время наблюдала за этим грузовиком, подозревая, что его используют для перевозки нелегалов.

Видео: YouTibe/Info Secondary

Видео: YouTube/euronews (in English)

Вторая авария случилась в воскресенье, 14 октября, неподалеку от аэропорта турецкого города Измир. Ехавший на большой скорости грузовик вылетел с трассы и упал колесами вверх в небольшой канал, сообщает AFP. Из находившихся в открытом кузове мигрантов 22 человека погибли, еще 13 получили ранения. Среди жертв – дети, в том числе грудные, и беременная женщина.

Выживший в аварии водитель, турок по национальности, заявил, что он пытался избежать столкновения с неким белым автомобилем. При себе у него были лишь водительские права категории В, а сам грузовик был арендован на несколько дней. Мигранты, судя по всему, направлялись к побережью с намерением переплыть на ближайший греческий остров Самос: в разбитом грузовике были обнаружены несколько надувных лодок.

Видео: YouTube/CGTN

Маршрут Турция – Греция является одним из самых популярных для нелегальной миграции, с 2015 года по нему прошли, по разным подсчетам, до миллиона нелегалов. Только в этом году, по данным ООН, в Грецию, в том числе и морским путем, прибыло 24,5 тысячи мигрантов, 118 при этом погибли. Перевозка нелегалов стала популярным и прибыльным бизнесом в регионе, контрабандисты получают с каждого мигранта плату не менее 1500 долларов США.