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Бизнес
15.10.2018 13:33
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Антимонопольщики отменили две закупки Смольного на 30 млн рублей. Требования к деловой репутации подрядчиков посчитали избыточными

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу нашло нарушения в закупках Дирекции транспортного строительства и Фонда капитального ремонта. Учреждения в поисках подрядчиков для капремонта Рыбацкого моста за 9,8 млн рублей и создания проекта приспособления жилого дома в Пушкине под нужды историко-литературного музея за 20,7 млн рублей установили чрезмерно строгие требования по критерию «деловая репутация». В службе посчитали, что это ограничивает конкуренцию и предписали организациям заново провести закупку. Об этом 15 октября сообщили в УФАС.

В частности, и дирекция, и фонд в качестве подтверждения индекса деловой репутации требовали от участников закупок сертификат, который соответствует ГОСТу. В ФАС посчитали, что предоставление этого документа требует значительных временных и финансовых затрат со стороны потенциального подрядчика, а это является административным барьером для участия в закупке и создает преимущества участникам, у которых эти бумаги были до закупки. Свою позицию в службе аргументировали ссылками на разъяснения от центрального аппарата и письмо Министерства экономического развития. 

«Это не первый раз, когда мы фиксируем такое нарушение со стороны заказчиков. Подобные уловки стали появляться в конкурсной документации всё чаще. Позиция ФАС однозначна – показатель оценки деловой репутации в соответствии с конкретным ГОСТом должен быть исключен из конкурсной документации», – подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

Оба учреждения получили предписания устранить нарушения в течение недели и заново провести закупочные процедуры. Жалобу на Фонд капитального ремонта, который искал проектировщика для приспособления жилого здания под нужды музея в Пушкине, подала компания «Альянс ЕСП», в которой «Фонтанке» подтвердили, что собираются участвовать в закупке, а первоначальные требования были преградой.

На Дирекцию транспортного строительства, которая выбирала подрядчика для капитального ремонта Рыбацкого моста, пожаловалась автономная некоммерческая организация «Дозор». Указанный в жалобе контактный телефон организации на момент написания заметки оказался недоступен.

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