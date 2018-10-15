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15.10.2018 13:29
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«Меня раздели, сделали фото, угрожали их опубликовать, изнасиловать». Исследователь Amnesty International Козловский рассказал, как его похитили в Ингушетии

Исследователь правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский заявил, что неделю назад его похитили в Ингушетии. Мужчина занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне.  Историю своего похищения он рассказал в твиттере 15 октября. 

По словам Козловского, 6 октября, на следующий день после его прибытия в Магас, к нему в гостиницу явился неизвестный и сказал, что хочет устроить исследователю встречу с одним из организаторов протестов. Козловский согласился и оказался в машине, в которой его вывезли за город, раздели и избили.  

«Приехали на какое-то поле, где меня раздели, сделали фото, угрожали их опубликовать, изнасиловать, передать кадыровцам и т. д. Требовали согласиться работать на ЦПЭ (полицейский Центр «Э». – Прим. ред.) — я отказался. Побили, сломали ребро, приставляли пистолет к затылку и говорили, что сейчас застрелят», — пишет исследователь.

Затем правозащитника якобы вывезли в Северную Осетию и отпустили у аэропорта со словами: «Никогда не возвращайся и не пиши об Ингушетии».

Amnesty International обратилась, по словам Козловского, в Следственный комитет, но реакции ведомства пока ничего не известно. Исследователь также написал в твиттере, что сейчас покинул Россию из соображений безопасности.

Протесты в Ингушетии не дают покоя и чеченской стороне. Так, житель Грозного «заминировал» офис Института региональной прессы в Петербурге, когда там проходила конференция на тему подписания соглашения о границе и волнениях, связанных с ним. 

Справка:

26 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега Рамзан Кадыров договорились о закреплении административной границы между регионами. Договор между субъектами России предусматривает равноценный обмен территориями Надтеречного района в Ингушетии и Малгобекского района в Чечне. 4 октября в Ингушетии началась «бессрочная» акция протеста. Протестующие в центре Магаса уверены в том, что соглашение о границе ущемляет права жителей Ингушетии, так как новая граница отчуждает большой участок территории в пользу Чечни.

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