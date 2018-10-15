«Украина остается в ведении Суркова». В администрации президента России создан департамент по сотрудничеству с соседней страной

Департамент по сотрудничеству с Украиной появился в управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента России. Об этом 15 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

Агентству об изменениях в администрации президента рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он напомнил, что в октябре Владимир Путин преобразовал управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству. Возглавил его Олег Говорун, курирует это направление помощник президента Владислав Сурков.

«Вряд ли это сотрудничество сильно радует киевский режим, но оно будет продолжено в том же духе и в том же стиле. Это еще одно подтверждение того, что Украина остается в ведении Суркова»,— подчеркнул Чеснаков.