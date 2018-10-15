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Общество
15.10.2018 13:03
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«Вместе наши нации могут добиться большего, чем по отдельности». Глава NASA со слезами на глазах рассказал о неудачном запуске «Союза»

Директор американского аэрокосмического агентства выразил благодарность российской стороне за героизм при спасении направлявшегося на МКС экипажа.

«Я наблюдал за действиями своего российского коллеги, главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и его команды, и у меня не было сомнений в том, что они сделали все необходимое. Каждый находился на своем месте в нужное время. И их команда работала плечом плечу с нами как в космосе, так и на земле», – рассказал глава NASA Джеймс Брайденстайн в комментарии Russia Today о неудачном запуске ракеты. 

«Судя по тому, что нам известно на данном этапе, в том числе со слов Ника [Ник Хейг – американский астронавт], те, кто занимался спасением экипажа, проявили настоящий героизм. Оба космонавта не пострадали», – отметил глава NASA. 

Брайденстайн также рассказал, что американский астронавт был расстроен неудачным запуском. «Наверняка, он [Ник Хейг] расстроился, что его первый полет на МКС не состоялся. Я уверен в этом», – заявил глава NASA. Хейг пять лет готовился к этой миссии и даже учил русский. 

Глава NASA подчеркнул, что американская сторона гордится также российским космонавтом Алексеем Овчининым.

«Вместе наши нации могут добиться большего, чем по отдельности. И Россия, и США это признают», – резюмировал Брайденстайн.

11 октября Овчинин и Хейг с Байконура стартовали к МКС на ракете «Союз». Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ). Для установления причин аварии была создана специальная комиссия «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин заявил, что российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг отправятся на Международную космическую станцию весной 2019 года.

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