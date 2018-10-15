В Керченском проливе остановилось сердце капитана петербургского сухогруза

Капитан петербургского сухогруза «Волго-Дон 5054» скончался в Керченском проливе. Командующему экипажем было 64 года.

Как стало известно «Фонтанке», 64-летний капитан сухогруза скончался в результате сердечного приступа ранним утром 15 октября при переходе с одной стоянки на другую. На борту находятся 12 членов экипажа.

Сухогрузный теплоход «Волго-Дон 5054» приписан к порту Петербурга. Владельцем судна значится Северо-Западный флот, оператором – ОАО «Волжское пароходство».