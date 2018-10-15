Бывший мэр Махачкалы получил четыре года колонии. Он продавал республиканские земли за бесценок

Экс-глава Махачкалы Муса Мусаев приговорен к четырем годам колонии общего режима. Как пишет «Росбалт», приговор 15 октября вынес Советский райсуд столицы Дагестана.

Мусаева признали виновным в превышении полномочий при выделении земельных участков. Помимо четырех лет заключения, Мусаеву запретили в течение трех лет занимать должности гражданской и муниципальной службы.

Отметим, дело экс-мэра рассматривалось в особом порядке, так как Мусаев полностью признал свою вину. Напомним, по версии следствия, чиновник предоставил в собственность трем физическим и двум юридическим лицам пять земельных участков общей площадью более 18 тыс. кв. метров. Таким образом, он причинил ущерб бюджету города более чем на 48 млн рублей. В январе 2018-го Мусаев был отстранен от должности мэра Махачкалы.