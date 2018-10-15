Происшествия
Бывший мэр Махачкалы получил четыре года колонии. Он продавал республиканские земли за бесценок
Экс-глава Махачкалы Муса Мусаев приговорен к четырем годам колонии общего режима. Как пишет «Росбалт», приговор 15 октября вынес Советский райсуд столицы Дагестана.
Мусаева признали виновным в превышении полномочий при выделении земельных участков. Помимо четырех лет заключения, Мусаеву запретили в течение трех лет занимать должности гражданской и муниципальной службы.
Отметим, дело экс-мэра рассматривалось в особом порядке, так как Мусаев полностью признал свою вину. Напомним, по версии следствия, чиновник предоставил в собственность трем физическим и двум юридическим лицам пять земельных участков общей площадью более 18 тыс. кв. метров. Таким образом, он причинил ущерб бюджету города более чем на 48 млн рублей. В январе 2018-го Мусаев был отстранен от должности мэра Махачкалы.
Справка:
Напомним, антикоррупционная «зачистка» в Дагестане стартовала в начале 2018 года. В январе был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев. В феврале задержали бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его бывших заместителей – Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего главу министерства образования и науки республики Шахобаса Шахова. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона. После этого продолжить «зачистки» пообещал президент Владимир Путин. Весной обыски прошли у сотрудников дагестанской таможни. 4 июля уволили и обыскали вице-премьера Дагестана Рамзана Алиева. 7 июля был задержан бывший глава Минздрава республики Танка Ибрагимов в рамках дела о хищении 105,6 миллиона рублей, которые были выделены на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования.