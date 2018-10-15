Мойка завершилась полётом: в Москве со второго этажа «Горбушки» выпал автомобиль

Автомобиль «Мерседес» выпал из многоэтажной парковки в торговом центре «Горбушкин двор» по адресу: Багратионовский проезд, дом 7, корпус 3, на западе Москвы, 15 октября около 11 часов. Детали ЧП в изложении разных СМИ и соцсетей варьируются.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, машина пробила ограждение и вылетела со второго этажа парковки. В салоне был один человек.

«Пострадал водитель автомобиля – его, скорее всего, госпитализируют», – цитирует агентство сотрудника ГИБДД.

Фото и видео: «Вконтакте»/«Свидетель (ЧП, ДТП, криминал, розыск / Москва)»

В группе «Московские происшествия» «ВКонтакте» пишут, что за рулём был сотрудник автомойки. Автовладелец якобы оставил машину на мойке и ушёл по делам, а работник решил прокатиться и не справился с управлением.

РБК отчасти подтверждает эту информацию. По предварительной информации, сотрудник автомойки получил ушиб и повредил ногу, пишет агентство.

«Вести FM» со ссылкой на очевидцев упоминают трёх молодых людей, находившихся в салоне и успевших выскочить.

Точные обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.