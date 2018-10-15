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Происшествия
15.10.2018 12:23
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Смольный незаконно поддержал стартапы. Прокуратура вынесла представление вице-губернатору Мовчану за нарушения при распределении субсидий

Смольный тратил средства на поддержку инноваций с нарушением бюджетного и антимонопольного законодательства. Об этом 15 октября сообщила прокуратура по итогам проверки исполнения госпрограммы «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге». 

В частности, комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Северной столицы, ответственный за ее реализацию, еще в 1999 году передал помещения бизнес-инкубатора  управляющей компании «РЭО «Сервис». Договор  с ней без проведения конкурсов или аукционов незаконно продлевался до настоящего времени. Это могло ограничить права других участников рынка.

Также комитет наделил полномочиями по принятию решений о предоставлении субсидий конкурсную комиссию, не входящую в систему органов власти Петербурга, что является нарушением бюджетного кодекса.

Впрочем, сама поддержка, по мнению прокуратуры, тоже оказалась неэффективной. Программа должна способствовать развитию инновационного потенциала Северной столицы, однако Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере фактически бездействовал с 2014 года. 

По итогам проверки прокуратура вынесла представление вице-губернатору Сергею Мовчану, курирующему деятельность комитета по потребительскому рынку. Как сообщает ведомство, работа по устранению нарушений уже началась. Сергей Мовчан на момент публикации был недоступен для комментария.

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