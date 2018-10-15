Происшествия
Подмосковный СК заинтересовало видео с изнасилованием заключенного деревянным бруском. Ранее один из участников действа назвал его постановкой
В Подмосковье Следственный комитет возбудил дело по факту пыток заключенного в СИЗО Ногинска. Внимание СК привлек ролик канала 360.
О начале досудебного производства 15 октября сообщает сайт ведомства. Дело возбудили по пункту «а» части 2 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Следствие считает, что в 2017 году в СИЗО №11 города Ногинска неустановленные люди, «применяя физическое насилие к находящемуся под стражей 37-летнему мужчине, совершили с ним иные насильственные действия сексуального характера».
Ранее телеканал 360 опубликовал видео, на котором трое мужчин удерживают четвертого на полу во время допроса. Журналисты заявили, что ролик сняли в 2017 году в СИЗО Ногинска, и мужчину на кадрах насилуют деревянным бруском. Однако из-за размытости изображения точно ничего утверждать нельзя.
Позднее один из участников видео, который вышел по УДО, рассказал, что ролик был постановкой для шантажа руководства СИЗО.
Справка:
Региональные следственные управления СК стали особенно тщательно заниматься делами о пытках в колониях после событий в ярославской ИК-1. Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео издевательств над заключенным Евгением Макаровым в колонии №1 Ярославля. Кадры стали поводом для уголовного дела, по которому задержаны 12 человек — сотрудники уголовно-исправительной системы. Кроме Макарова пострадавшими по делу признаны ещё четыре человека.
Сейчас возбуждено дело по колонии №8, куда потом перевели россиянина. По версии следствия, там тоже применяли незаконные методы работы с осужденными. Об издевательствах в ИК-8 тоже стало известно благодаря видео. Тем временем, сам Макаров уже на свободе.