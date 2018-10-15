Подмосковный СК заинтересовало видео с изнасилованием заключенного деревянным бруском. Ранее один из участников действа назвал его постановкой

В Подмосковье Следственный комитет возбудил дело по факту пыток заключенного в СИЗО Ногинска. Внимание СК привлек ролик канала 360.

О начале досудебного производства 15 октября сообщает сайт ведомства. Дело возбудили по пункту «а» части 2 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Следствие считает, что в 2017 году в СИЗО №11 города Ногинска неустановленные люди, «применяя физическое насилие к находящемуся под стражей 37-летнему мужчине, совершили с ним иные насильственные действия сексуального характера».

Ранее телеканал 360 опубликовал видео, на котором трое мужчин удерживают четвертого на полу во время допроса. Журналисты заявили, что ролик сняли в 2017 году в СИЗО Ногинска, и мужчину на кадрах насилуют деревянным бруском. Однако из-за размытости изображения точно ничего утверждать нельзя.

Позднее один из участников видео, который вышел по УДО, рассказал, что ролик был постановкой для шантажа руководства СИЗО.