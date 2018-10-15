Главе еврейской общины Татарстана подложили взрывное устройство. Следствие связывает покушение с его бизнесом

Председатель еврейской общины Татарстана Михаил Скоблионок стал объектом покушения. В его офисе в Казани сработало самодельное взрывное устройство.

Как сообщает СКР, утром 15 октября в офисе на улице Поперечно-Ноксинской в результате срабатывания неустановленного устройства ожоги и травмы глаз получили Михаил Скоблионок и его помощница. Их госпитализировали в офтальмологическую больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК «Покушение на убийство двух лиц». «Следствие полагает, что причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего», – говорится в релизе СКР.

71-летний Скоблионок возглавляет Еврейскую национально-культурную автономию Татарстана и является совладельцем благотворительного фонда «Хэсэд Моше».

По данным СПАРК, на Поперечно-Ноксинской расположен офис компании «ТАКПО» – основного актива Скоблионка. Ему принадлежат 17 ресторанов и 8 гостиниц в Татарстане. Там же расположены принадлежащие предпринимателю «Пластком», который торгует химическими продуктами, «Торговый дом Орион-Пластик», производящий воздушно- пузырьковую пленку.